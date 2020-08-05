Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Упал без чувств на половине куплета: на концерте Розенбаума случилась трагедия
Семья и друзья в стрессе из-за случившегося с Крутым
Состояние Алены Кравец ухудшилось после потасовки с Азизой
Показал свою изюминку: Шаляпин без трусов выставил прелести
партнеры
Среда
5 августа
Лента новостей
10:08
Галкин обошел Урганта в рейтинге доверия россиян
09:57
"Инвалидность второй группы": врач об утраченных функциях организма Заворотнюк
09:42
"Похабщина!": Петросян с раздвинутыми ногами стал сенсацией
09:36
На могиле Раневской происходит необъяснимое
08:57
Влиятельное издание о фатальных ошибках Лукашенко: Ставка на страх укрепляет оппозицию
08:50
"Киркоров и Лазарев остались довольны": суррогатная мама за 3 миллиона родит сына и бисексуалу Солнцеву
08:36
Анастасия Заворотнюк сильно изменилась из-за страшной опухоли
08:17
Многодетным семьям в России хотят снизить тарифы ЖКХ
06:03
Немногословная Боня удивила поклонников
04:04
Сергей Лазарев рвется из России в США
02:02
Роднина назвала причину бегства спортсменок от Тутберидзе
00:01
Коронавирус: последние новости на сегодня, 5 августа 2020 года
22:00
Жириновский не исключил бегства Лукашенко из Белоруссии
21:57
Объявлено о тысячах пострадавших от взрыва в Бейруте
21:25
Похитивший детей Серега угрожает бывшей жене
20:52
Очевидец рассказал о последствиях взрыва в Бейруте
20:20
Соколовский столкнулся с проблемой во время подготовки к шоу Первого канала
20:03
Взрыв в Бейруте повредил фасад посольства России
19:52
Пережившая страшную аварию известная певица выписалась из больницы
19:38
Актер из "Гарри Поттера" употреблял наркотики 20 лет
19:29
Объявлено о втором взрыве в Бейруте
19:10
Дочь Толкалиной и Кончаловского дебютировала в кино
18:57
Мощный взрыв в порту Бейрута попал на видео
18:48
"Сладкая парочка": счастливый Виторган прильнул к Нинидзе
18:41
В Челябинске расследуют жестокое убийство молодоженов
18:30
Варнава купила себе кольцо за два миллиона рублей
18:15
Эксперт сравнил Лукашенко с Гитлером: После выборов расправится с оппонентами
18:13
Для кого не будет доступна российская вакцина от коронавируса
18:00
Казаченко о брошенном пасынке Джигарханяна: Он любит молодых и красивых девушек
17:48
Погибли люди: под Москвой разбился дельтаплан
17:44
Стали известны главные ошибки Меган Маркл при жизни во дворце
17:34
Она помолвлена? Зару заметили с шикарным кольцом на безымянном пальце
17:30
Послание Лукашенко назвали объявлением войны России
17:27
Гороскоп на сегодня, 5 августа 2020 года
17:21
Политолог: Лукашенко продает Западу идею о том, что Белоруссии угрожает Россия
17:18
Захарова высказалась о задержании россиян в Белоруссии
17:13
Звезда сериала "Ривердейл" Кей Джей Апа разбил голову на съемках
17:04
Гогена Солнцева сняли в постели с двумя пенсионерками
16:50
Шестилетний сын Дитковските и Чадова увлекся экстремальным спортом
16:48
Историк моды Васильев ответил на обвинения в попытках заработать на памяти Началовой
16:29
"Заросли внизу говорят о долгом отсутствии секса": звезда "Дома-2" выставила голую зону бикини
16:28
Новое несчастье случилось с госпитализированной Еленой Кондулайнен
16:27
Юрист раскрыл козырь адвоката Ефремова: Выйдет из ситуации с наименьшими потерями
16:24
Звезда сериала "Физрук" Полина Гренц морила себя голодом из-за возлюбленного: Я превратилась в скелет
16:09
Как проходила тайная свадьба Брэда Питта
16:03
Звезду шоу "Что? Где? Когда?" Друзя обвинили в домогательствах к несовершеннолетней
15:50
Пошел вразнос: Прилучный закрутил роман за спиной Карпович
15:40
Настасья Самбурская остается стройной без посещения спортзала
15:31
Сосо Павлиашвили оберегает дочерей от современной музыки: Это унизительно
15:15
Оштрафованная за нарушение карантина Волочкова не намерена сдаваться: Подала жалобу!
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Политолог: Кремль намерен любой ценой устранить Лукашенко
Белорусская оппозиция нашла способ победить Лукашенко
Эксперт о положении Лукашенко: Его сторонники не могут собрать даже маленький пикет
Журналист: Лукашенко разрушил союз России и Белоруссии
Задержание россиян в Белоруссии оказалось ловушкой для Лукашенко
Казаченко о брошенном пасынке Джигарханяна: Он любит молодых и красивых девушек
Шоу-бизнес
Галкин обошел Урганта в рейтинге доверия россиян

Галкин обошел Урганта в рейтинге доверия россиян

Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Сети появился обновленный рейтинг телеведущих, которым россияне доверяют больше всего. Максим Галкин поднялся на две позиции и сместил своего коллегу Ивана Урганта.
прочитано 246 раз

Больше всего россияне доверяют телеведущему Андрею Малахову. На второй строчке расположился юморист Максим Галкин, ранее занимавший четвертое место. Тройку лидеров замкнул журналист Александр Гордон.

ПО ТЕМЕ

"Говорят про тайный развод": известный модельер о кризисе в семейной жизни Пугачевой и Галкина

Максим Галкин показал свое богатое хозяйство (видео)

 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

 Иван Андреевич Ургант

Иван Андреевич Ургант телеведущий, актер, музыкант

Четвертым в рейтинге оказался шоумен Иван Ургант, который до этого был на второй строчке. За ним следуют журналисты Владимир Познер и Владимир Соловьев. Седьмое место присудили резиденту Comedy Club Павлу Воле.

Медиаменеджер Андрей Норкин занял восьмую строчку. Далее идет участница скандального реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина. На десятое место поместили ведущего программы "Поле чудес" Леонида Якубовича.

Результаты опроса представил исследовательский холдинг "Ромир". О наиболее влиятельных знаменитостях рассказали 2 400 человек старше 14 лет. В рейтинг вошли персоны, для которых телевидение является основным видом деятельности.

Отмечается, что участниками исследования стали покупатели, пользователи, потребители. Респонденты имеют разные социально-демографические характеристики, покупательские и медиапредпочтения.

Фото: исследовательский холдинг

Автор: 5 августа 2020, 10:08 Источник: Ромир ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сияющий Галкин выставил напоказ нелепую Пугачеву

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Эксперт сравнил Лукашенко с Гитлером: После выборов расправится с оппонентами
Послание Лукашенко назвали объявлением войны России
Политолог: Лукашенко продает Западу идею о том, что Белоруссии угрожает Россия
Лукашенко заявил о переброске новой группы "боевиков" в Белоруссию

Шоу-бизнес

"Инвалидность второй группы": врач об утраченных функциях организма Заворотнюк
"Похабщина!": Петросян с раздвинутыми ногами стал сенсацией
На могиле Раневской происходит необъяснимое
"Киркоров и Лазарев остались довольны": суррогатная мама за 3 миллиона родит сына и бисексуалу Солнцеву

Проишествия

Адвокат историка Соколова взялся защищать вдову расчлененного рэпера Картрайта
Экс-супруга убившего аспирантку Соколова рассказала о совместной жизни с историком
Жена расчленила его тело: в Петербурге найдены останки популярного артиста
Зеленский раскрыл детали разговора с захватившим автобус в Луцке

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Новое несчастье случилось с госпитализированной Еленой Кондулайнен

Актриса получила перелом в больнице
Шоу-бизнес

Гогена Солнцева сняли в постели с двумя пенсионерками

Шоумен попал в объектив в интимный момент
Шоу-бизнес

Актер из "Гарри Поттера" употреблял наркотики 20 лет

Он рассказал, как лишился зависимости

Шоу-бизнес

Казаченко о брошенном пасынке Джигарханяна: Он любит молодых и красивых девушек

Ольга поддерживает связь с бывшим возлюбленным

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 5 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 4 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 3 августа 2020 года
Совет на выходные, 1-2 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Мы все делаем правильно": Тутберидзе высказалась после предательства Косторной
Мария Шарапова сменила имидж и заметно похудела
Загитова вошла в пятерку самых красивых женщин России
Мосгорсуд отменил приговор Мамаеву и Кокорину

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+