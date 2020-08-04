Собчак разоблачила расчетливого Лукашенко

Ксения Собчак высказала смелое предположение по поводу ежегодного обращения президента Белоруссии к парламенту. Она считает, что послание главы государства было записано заранее.

Телеведущая разоблачила Александра Лукашенко в своем телеграм-канале. Ксения Собчак заметила, что белорусский лидер часто кашляет и потеет. По ее мнению, все это выглядит жутковато на фоне слухов о недомогании политика.

"Главная цитата послания – "Я пообещал, что синими пальцами за кресло держаться не буду", – процитировала журналистка Лукашенко. Собчак отметила, что читатели могут справедливо спросить, почему ее вообще волнует политическая ситуация в Белоруссии.

"А вот почему. Важный кусок из обращения – позиция Лукашенко по поводу недавней новости о задержании российских боевиков/террористов. Я, кстати, тоже с самого начала говорила, что версия про Африку и транзиты – бред", – пояснила Собчак.

Да, вот так выглядит Лукашенко, даже несмотря на загримированное лицо.

Волнуемся всей страной. pic.twitter.com/492IBwvI5d — РБ головного мозга (@belamova) August 4, 2020

Отметим, что журналистка частенько провоцирует публику смелыми высказываниями. Например, комментируя очередное ослабление рубля, Ксения Собчак позволила себе весьма резкие слова.

Светская львица усомнилась в интеллектуальных способностях людей, которые хранят сбережения в отечественной валюте. Она назвала их идиотами.

Таким заявлением Собчак оскорбила подавляющее большинство российских вкладчиков. Уровень валютных вкладов в России уже много лет составляет порядка 20%, и 80% граждан хранят деньги в рублях.

