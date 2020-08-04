Собчак разоблачила расчетливого Лукашенко

Телеведущая разоблачила Александра Лукашенко в своем телеграм-канале. Ксения Собчак заметила, что белорусский лидер часто кашляет и потеет. По ее мнению, все это выглядит жутковато на фоне слухов о недомогании политика.
"Главная цитата послания – "Я пообещал, что синими пальцами за кресло держаться не буду", – процитировала журналистка Лукашенко. Собчак отметила, что читатели могут справедливо спросить, почему ее вообще волнует политическая ситуация в Белоруссии.
"А вот почему. Важный кусок из обращения – позиция Лукашенко по поводу недавней новости о задержании российских боевиков/террористов. Я, кстати, тоже с самого начала говорила, что версия про Африку и транзиты – бред", – пояснила Собчак.
Да, вот так выглядит Лукашенко, даже несмотря на загримированное лицо.— РБ головного мозга (@belamova) August 4, 2020
Волнуемся всей страной. pic.twitter.com/492IBwvI5d
Отметим, что журналистка частенько провоцирует публику смелыми высказываниями. Например, комментируя очередное ослабление рубля, Ксения Собчак позволила себе весьма резкие слова.
Светская львица усомнилась в интеллектуальных способностях людей, которые хранят сбережения в отечественной валюте. Она назвала их идиотами.
Таким заявлением Собчак оскорбила подавляющее большинство российских вкладчиков. Уровень валютных вкладов в России уже много лет составляет порядка 20%, и 80% граждан хранят деньги в рублях.
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