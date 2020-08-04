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Адвокат Ефремова назвал клеветой слухи о его причастности к делу о мошенничестве

Адвокат Ефремова назвал клеветой слухи о его причастности к делу о мошенничестве

Михаил Ефремов. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Эльман Пашаев в беседе с журналистами заявил, что не получал уведомлений от следственных и надзорных органов в связи с делом о мошенничестве. Адвоката Михаила Ефремова подозревают в том, что тот брал деньги с одного из своих подопечных, гарантируя невозможное.
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Несколько дней назад в прессе появилась информация о том, что в отношении юриста начали уголовное производство. В суд обратился Алексей Арсенович, бывший начальник ФМС одного из районов Москвы.

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В 2014 году чиновника задержали по подозрению в выдачи поддельных регистраций граждан. Тогда Эльман Пашаев обещал своему подопечному, что добьется условного срока или штрафа. За гарантии правозащитник взял крупную сумму, но в итоге Арсенович получил четыре с половиной года колонии и штраф. Теперь обманутый чиновник желает наказать адвоката.

Однако Эльман Пашаев все отрицает. Он отметил, что прекрасно знает человека, с подачи которого якобы началось уголовное преследование. При этом правозащитник настаивает, что не получал никаких уведомлений от прокуратуры или Следственного комитета. Адвокат Михаила Ефремова подозревает, что все эти слухи появились с одной только целью – опорочить его честное имя, сообщает Пятый канал.

Стоит отметить, что многие не сомневаются в том, что Эльман Пашаев нечист на руку и работает по схеме "решал". Родственники и коллеги актера скептически настроены относительно принципов защиты подсудимого, которые выбрал адвокат. Например, он пытался доказать, что в момент ДТП за рулем был не Михаил Ефремов.

Автор: 4 августа 2020, 13:41 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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