"Корова на льду": Бузова решилась на смелый эксперимент

Ольга Бузова приобретает новый навык. После многолетнего перерыва звезда встала на коньки.

Ольга Бузова примет участие в шоу "Ледниковый период" на Первом канале. В своем инстаграм-аккаунте певица призналась, что в ее жизни начался новый этап. Телеведущая учится кататься на коньках.

Для артистки это серьезный эксперимент, ведь она много лет не выходила на лед. В последний раз Ольга делала это в раннем детстве. Бузова отметила, что новый навык дается ей тяжело. "Пока ощущение, что я как корова на льду", – пожаловалась знаменитость.

Ведущая "Дома-2" добавила, что она очень упорная, и выразила надежду на хороший результат. Поклонники обрадовались тому, что вскоре увидят любимицу в новом амплуа, и пожелали ей удачи.

Среди участников шоу "Ледниковый период", помимо Ольги Бузовой, заявлены Ирина Пегова, Надежда Михалкова, Регина Тодоренко, Владимир Маркони. По предварительной информации, ведущими станут Алексей Ягудин и Алла Михеева. Проект выйдет на экраны после трехгодичного перерыва.

Ранее в Сети появились слухи о том, что роман Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна был фикцией ради пиара. Пара распалась, однако недавно певица вернулась к избраннику.