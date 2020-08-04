Стал известен мотив отношений Авербуха и Арзамасовой

Около месяца назад появилась информация о том, что 46-летний Илья Авербух и 25-летняя Лиза Арзамасова встречаются. Пару заметили вместе в кафе, и они вели себя совсем не по-дружески.

Позже тренер по фигурному катанию подтвердил слухи об отношениях с молодой актрисой. Звезда "Папиных дочек" также не стала отпираться, заявив, что очень счастлива. Спустя несколько дней на руке у девушки заметили кольцо с бриллиантом, правда, информацию о свадьбе влюбленные комментировать отказались. Психолог Ксения Ужинцева специально для издания "Дни.ру" рассказала, что подтолкнуло Илью Авербуха и Лизу Арзамасову к близости.

Как отметила специалистка, пары, в которых партнер намного старше женщины, – предмет повышенного общественного интереса. Поэтому становится понятно, почему фигурист и актриса так долго скрывали свою связь.

"Илья взрослый мужчина, за плечами которого огромный опыт "семейной жизни", в таком деле спешка ни к чему! Конечно, Лиза молода и прекрасна, но при всей своей серьезности юна", – говорит психолог.

По мнению Ксении Ужинцевой, актриса могла вступить в эти отношения, так как в детстве недополучила отцовской любви. "Как известно, наша героиня потеряла папу в возрасте семи лет. Недетская мудрость маленькой Лизы помогла пережить ей эту трагедию, но последствия, безусловно, остались", – уверена специалистка.

Возможно, в том числе и поэтому пара так долго скрывала отношения. Им требовалось время, чтобы понять, что обоими движет не удовлетворение нереализованных амбиций, а любовь.

По мнению психолога, мотивом скорой и активной демонстрации кольца является желание юной звезды доказать всю серьезность намерений Ильи Авербуха. Лиза Арзамасова, как и свойственно женщине, начинает воспринимать себя в качестве невесты.

Правда, в таком поведении кроется опасность для будущего пары. "В случае, когда девушка уходит в игру самоидентификации в новом амплуа, она может "позабыть" о своем партнере, сосредоточив внимание отнюдь не на построении отношений", – говорит психолог.



Ксения Ужинцева пожелала Лизе Арзамасовой и Илье Авербуху достойно пройти непростой этап повышенного интереса и построить зрелые отношения, а не комплементарный брак.