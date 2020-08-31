"Терять уже нечего": жена откровенно рассказала об измене после сообщения о разводе с Кончаловским

Ольга Спиркина была пять раз замужем, у нее двое детей, есть внук. Недавно стало известно, что артистка разводится с супругом Дмитрием Кончаловским, племянником Никиты Михалкова. Об этом сообщил сам Кончаловский. "Видит Бог – я делал все, что было в моих силах, чтобы сохранить наш союз, но Оля не пожелала. Жаль..." – объявил Дмитрий Кончаловский.
А вот Ольга Спиркина пока никак не прокомментировала известие о разводе. Наоборот, актриса порассуждала на тему женской измены. По ее мнению, это больше психотерапия, чем "акт любви". Спиркина убеждена, что женщины изменяют вынужденно, когда их что-то не устраивает в отношениях.
"Женщина никогда не изменяет просто так, ради плотских удовольствий (как мужчины). Это латание душевных ран и поиск прежней себя. Для женщин – это способ повысить самооценку и доказать свою привлекательность для противоположного пола, испытать давно утраченные в браке чувства (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – высказалась актриса.
А еще, убеждена Спиркина, женщины изменяют, чтобы отомстить неверному мужу. Ольга призналась, что поступила так, когда была замужем во второй раз. Однако ей не стало легче, с супругом наладить отношения не получилось, и они расстались. "Женщина решается на подобный шаг в крайнем случае. Уж если она изменила, значит, отношения на волоске и терять уже нечего", – заключила актриса.
Ольга Спиркина убеждена, что в здоровых отношениях нет места измене ни со стороны женщины, ни со стороны мужчины. "Вовремя уйти от того, кому хочешь изменить, – это честнее и экологичнее", – считает артистка.
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