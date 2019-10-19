Актриса Спиркина столкнулась с тяжелым пищевым отравлением

Звезда сериала "Ранетки" спасла 19-летнюю дочь в Турции. Ольга Спиркина столкнулась с тем, что ее наследница Маша заразилась кишечной инфекцией.

Знаменитость с дочерью отправились отдыхать в теплую страну в бархатный сезон, остановившись в пятизвездочном отеле. Отдых для них чуть не обернулся трагедией.

О случившемся Ольга Спиркина рассказала в своем "Инстаграм". Она призналась, что сначала пыталась решить проблемы своими силами. Когда у девушки началась рвота и диарея, мама купила лекарства, но это было уже бесполезно.

Поняв, что помочь Маше не получается, актриса связалась со страховой компанией. "Консультант Мира железным безучастным голосом посоветовала еще подождать и посмотреть динамику", – поделилась Ольга Спиркина. "А ведь главное при отравлениях и кишечных инфекциях – не допустить обезвоживания! Здесь таблетки уже не помогают – только капельницы. То есть, счёт шёл на минуты", – добавила артистка.

В итоге помощи от страховой компании звезда не дождалась. Скорая помощь приехала после звонка сотрудников отеля вместо обещанного получаса через час. "Маша уже синяя пластом лежала на лавке у отеля, мучаясь приступами рвоты и диареи", – сообщила знаменитость.

Ольга Спиркина дала советы туристам. "Вызывать "Скорую" и обращаться к врачу нужно сразу. Все выплаты потом обязана будет сделать страховая. По словам персонала, эту ошибку здесь совершают все", – отметила актриса.

Кроме того, она рекомендовала россиянам в подобной ситуации сразу искать переводчика – в больнице звезда еле смогла объясниться с персоналом, который не говорил ни по‑русски, ни по-английски.

Сейчас дочери Ольги Спиркиной уже гораздо лучше, но сама она тоже подхватила кишечную инфекцию. После возвращения в Москву актриса планирует получить денежную компенсацию от страховой компании.