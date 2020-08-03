Живой Кен с силиконовой грудью продемонстрировал фигуру в купальнике

Родриго Алвес около полугода назад сменил пол, "живой Кен" превратился в Барби. Мужчина потратил сотни тысяч долларов на модификации тела, став теперь Джессикой.

Изначально молодой человек мечтал об идеальной внешности, представляя себя практически живой куклой. Однако многочисленные операции не принесли удовлетворения, Родриго понял, что заточен в мужском теле. Спустя несколько месяцев гормональной терапии и дюжину операций перед публикой предстала Джессика Алвес.

Конечно, даже в женском теле модель постаралась достичь своего идеала – максимально кукольного внешнего вида. Блондинка обзавелась внушительными грудными и ягодичными имплантами, а также нарастила длинные волосы. Лицо осталось практически без изменений – еще до смены пола Джессика была любительницей ботокса и ринопластики.

В личном блоге "живая Барби" опубликовала фотографии в бикини. Модель позирует на фоне бассейна в слитном купальнике черного цвета. Подписчики оставили противоречивое мнение о внешности Алвес.

"Ты выглядишь по-настоящему счастливо, это прекрасно!", "О боже, мои глаза", "Подписана на него только для того, чтобы посмотреть, чем это все закончится", "Супер! Красотка!", "Королева!", "Главное, чтобы вам нравилось", – уверены подписчики.