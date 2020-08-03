Живой Кен с силиконовой грудью продемонстрировал фигуру в купальнике

Изначально молодой человек мечтал об идеальной внешности, представляя себя практически живой куклой. Однако многочисленные операции не принесли удовлетворения, Родриго понял, что заточен в мужском теле. Спустя несколько месяцев гормональной терапии и дюжину операций перед публикой предстала Джессика Алвес.
Конечно, даже в женском теле модель постаралась достичь своего идеала – максимально кукольного внешнего вида. Блондинка обзавелась внушительными грудными и ягодичными имплантами, а также нарастила длинные волосы. Лицо осталось практически без изменений – еще до смены пола Джессика была любительницей ботокса и ринопластики.
В личном блоге "живая Барби" опубликовала фотографии в бикини. Модель позирует на фоне бассейна в слитном купальнике черного цвета. Подписчики оставили противоречивое мнение о внешности Алвес.
"Ты выглядишь по-настоящему счастливо, это прекрасно!", "О боже, мои глаза", "Подписана на него только для того, чтобы посмотреть, чем это все закончится", "Супер! Красотка!", "Королева!", "Главное, чтобы вам нравилось", – уверены подписчики.
Популярные темы форума
Где найти нормального мужика?
Лиона = отморозок
Не хочу из-за лишнего веса жену
Русские парни самые красивые
Низкая социальная ответственность
Женщины, что вы забыли замужем?
Любимые фрукты
Питер и расчлененка
ПТУ
Толстые мужики это дно