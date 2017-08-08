Наводящие ужас живые куклы

В мире шоу-бизнеса с каждым годом становится все популярнее новый, жутковатый тренд – кукольная внешность. В погоне за фарфоровым личиком, огромными глазами и идеальным телом модели готовы сотню раз ложится под нож хирурга. Недавно такое рвение показал живой Кен Родриго Алвес, который в десятый раз сделал ринопластику.