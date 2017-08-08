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Авг. 8, 2017
просмотры: 123

Наводящие ужас живые куклы

567

В мире шоу-бизнеса с каждым годом становится все популярнее новый, жутковатый тренд – кукольная внешность. В погоне за фарфоровым личиком, огромными глазами и идеальным телом модели готовы сотню раз ложится под нож хирурга. Недавно такое рвение показал живой Кен Родриго Алвес, который в десятый раз сделал ринопластику.

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