Наводящие ужас живые куклы

В мире шоу-бизнеса с каждым годом становится все популярнее новый, жутковатый тренд – кукольная внешность. В погоне за фарфоровым личиком, огромными глазами и идеальным телом модели готовы сотню раз ложится под нож хирурга. Недавно такое рвение показал живой Кен Родриго Алвес, который в десятый раз сделал ринопластику.
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