Живой Кен с силиконовой грудью ошарашил народ вырезом до пупа

Бразильянец опубликовал в своем инстаграм-аккаунте откровенное фото. Он показал подписчикам результат очередной пластической операции. Кстати, мужчина уже пережил порядка 64 хирургических вмешательств по изменению внешности. В Сети его прозвали "живой Кен", потому что фрик действительно больше похож на куклу, чем на настоящего человека.
На новом снимке Родриго Алвес позирует в черном облегающем платье. Первое, что бросается в глаза, – огромная грудь, которая выглядывает из экстремального декольте. Оказывается, мужчина не так давно вставил силиконовые импланты, сообщает Пятый канал.
Кстати, "живой Кен" поделился с фанатами "радостной" новостью – совсем скоро его ждет еще одна операция. Он не уточнил какая. Но, возможно, Родриго решил завершить процесс перехода в женское обличье. Подписчики слегка переживают за своего фриковатого кумира, однако, кажется, его уже ничто не остановит на пути к странной мечте.
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