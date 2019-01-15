Живой Кен вызвал отвращение снимком после операции
Это уже 62-я пластическая операция 35-летнего Родриго Алвеса. На этой неделе известному фрику предстоит перенести еще два вмешательства.
Алвес на сей раз обратился к иранским врачам. После процедур он поприветствовал подписчиков с больничной койки: "Отлично чувствую себя, врачам удалось уменьшить мне лицо!"
Впечатлить поклонников Родриго не удалось. У них вызвал отвращение вид кровавых рубцовых тканей, удаленных во время процедуры. Живой Кен утверждает, что фиброз возник из-за подтяжки, которую ему делали с помощью полипропиленовых нитей.
На этой неделе Алвеса ждут еще две операции. Ему заменят силиконовый имплантат на подбородке и сделают новый нос – уже одиннадцатый. Заявлений о том, что эти операции – последние, мужчина не озвучивал.
Недавно Родриго Алвес в очередной раз шокировал поклонников. Он объявил, что всегда мечтал стать копией Барби и теперь решился лечь под нож ради смены пола. После этого, переодевшись в женщину, Алвес отправился на вечеринку в мини-юбке и на каблуках.
Поступок Алвеса вывел из себя его отца. Миллиардер пообещал лишить непутевого сына наследства, если тот еще раз примерит женский наряд.
"Экспресс-газета" напоминает, что в России у Алвеса есть единомышленник. Егору Холявину, звезде "Дома-2", до рекорда Родриго Алвеса пока далеко. Егор сделал всего 15 операций, и некоторые едва не стоили ему жизни.
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