Стас Костюшкин представил новый состав группы "Чай вдвоем"

Дуэт композитора и певца Дениса Клявера и поэта, певца, предпринимателя и актера Стаса Костюшкина "Чай вдвоем" существовал с 1994 по 2012 год. И с тех пор поклонники не теряли надежды увидеть своих любимцев снова вместе на сцене.



Официально группа распалась в 2012 году из-за отсутствия концертов. Денис Клявер с тех пор занимается сольной карьерой, а Стас Костюшкин запустил авторский проект A-Dessa и открыл в Петербурге пончиковую.

Именно в Северной столице Стас нашел нового участника коллектива. На фотографии артист позирует с ним на Невском проспекте. Оба стоят возле витрины знаменитого Елисеевского универмага, которую легко узнать по кукольным персонажам из "Щелкунчика", созданных художником Михаилом Шемякиным. И тот самый новый солист коллектива сразу заметен из-за двухметрового роста.

Конечно же, это шутка. Певец всего лишь сфотографировался с ослом, которых на главных улицах Петербурга в изобилии. "Чай с ослом", "Новый участник группы выше Стаса, хотя по харизме нормальный тип", "Осел и мачо", "Низ тяжеловат, танцевать не сможет", – изгаляются друзья Костюшкина в комментариях и обсуждают решение кумира.

Стоит заметить, что обычно за фотографию с подобными фигурами нужно заплатить от 100 до 500 рублей. Возможно, Стасу Костюшкину сделали скидку. Но он в ней не очень-то нуждается – недавно музыкант признался, что за один частный концерт берет от 800 тысяч до одного миллиона рублей. При этом, как правило, каждый месяц Костюшкин дает по пятнадцать-шестнадцать выступлений.