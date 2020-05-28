Костюшкин из группы "Чай вдвоем" признался в отношениях с геем

Новым участником шоу "Алена, блин!" стал Стас Костюшкин. Музыкант рассказал, почему его часто принимают за гея и как за ним ухаживал представитель ЛГБТ-сообщества.

Ведущая уточнила у звезды, почему участников группы постоянно принимали за людей с нетрадиционной ориентацией. Оказалось, что артист тоже интересовался этим. "Мне отвечают: мол, в группе два пацана? Два. О любви поете? Поете. ***!" – рассказал Стас.

Однако Костюшкин все равно не понимает, почему геями называют именно их. "Ну как так? А вот "Хор Турецкого"? Там десять человек – орут прямо все там! А хор Советской армии? Там вообще их сколько... И они: "Раскудрявый клен зеленый, лист резной!/ Здравствуй, парень, мой хороший, мой родной!" Никто же вопроса не задал!" – пошутил артист.

Музыкант вспомнил забавный случай, связанный с предрассудком насчет парней из группы "Чай вдвоем". Ребята приехали с концертом в Тольятти, и в гостинице им дали двухместный номер со сдвинутыми кроватями, украшенными лебедем из полотенец. Пришлось идти разбираться на ресепшен.

Бывали и менее смешные моменты. Стас Костюшкин рассказал, что один знакомый настойчиво ухаживал за ним. "Я не буду говорить, кто это, но он прямо популярный человек. И я его пригласил чай попить. А мы тогда все вместе жили – танцоры, команда, все. И ко мне приезжала хренова туча мужиков, мы пили чай, и все", – сообщила звезда.

Однако товарищ артиста явно рассчитывал не только на дружеские посиделки. "Приехал, мы разговариваем, и он – мне: "Я давно тебе хотел сказать... Ты мне очень нравишься, и я тебя очень люблю". А я просто в шоке! Не понимаю, что на это ответить", – признался Стас Костюшкин.

Певец добавил, что нормально относится к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией, однако сам предпочитает женщин. "Если нету сисек, тема закрыта. Я фанат женского тела", – заверил артист.