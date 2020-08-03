Шпица удивила народ снимком с моложавой мамой

Екатерина Шпица опубликовала в личном блоге фотографию с мамой. Как отметила актриса, от родительницы ей досталось много хорошего.

Не так давно звезда выкладывала в инстаграм-аккаунт кадр с папой. Тогда поклонники не могли понять, на кого больше похожа знаменитость. После публикации селфи с мамой вопросов у подписчиков только прибавилось.

Многие отметили, что родительница Екатерины Шпицы выглядит довольно молодо. "Катя, у вас очень красивая мама (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Мама просто шедевр у вас, Катерина, прямо две сестры", "Приятная женщина", – написали в комментариях.

Также поклонники долго пытались определить, в кого же все-таки пошла актриса. "Красивые девушки), но по-моему вы папина доця!)", "Неа, не мамина, видимо папины глаза, давно заприметила эти глазищи!", "Папы же всегда лучшее отдают дочерям", – уверены подписчики.

Напомним, недавно Екатерина Шпица показала, как проводит время с сыном Германом и бывшим супругом. Константин Адаев внезапно прилетел на юг России, чтобы сделать ребенку сюрприз. Родители несколько дней провели с мальчиком. Семья успела сходить в парк аттракционов, поесть мороженое, покататься с гор на тюбинге и осмотреть достопримечательности Сочи.