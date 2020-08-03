Переодевшийся в женщину Павел Воля вызвал оторопь

Павел Воля стал популярным благодаря нестандартному чувству юмора. Телевизионный комик не раз веселил поклонников в социальных сетях. Теперь он пошел на крайние меры и облачился в женский наряд.

Многочисленная аудитория комика сразу отреагировала на обновленный контент. Одни предположили, что никто бы не стал встречаться с такими дамами. Другие посоветовали Павлу Воле обратиться к врачу.

Пользователи "Инстаграм" заявили, что у юмориста может быть расстройство личности. Оно-то и побуждает шутить подобным образом.

"Когда мужчина переодевается в женщину – это ненормально. Вы никогда не общались с психологом?" – встревожились фанаты.

Воля не стал комментировать такие высказывания. Возможно, артист просто готовит новую сценку.

Однако в эти выходные Павел знатно "оторвался". Комик опубликовал кадры, на которых предстал в нескольких женских образах. По словам Воли, подобные видео носят исключительно развлекательный характер.

Посмотрев ролик под названием "Где-то в параллельной вселенной", многие усомнились в адекватности телеведущего. Ажиотаж возник среди представителей мужского пола.

Увидев подобную реакцию, коллеги комика решили поддержать его творчество. К шуточному обсуждению присоединились и резиденты шоу Comedy Club на телеканале ТНТ.