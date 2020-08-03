Переодевшийся в женщину Павел Воля вызвал оторопь

Многочисленная аудитория комика сразу отреагировала на обновленный контент. Одни предположили, что никто бы не стал встречаться с такими дамами. Другие посоветовали Павлу Воле обратиться к врачу.
Пользователи "Инстаграм" заявили, что у юмориста может быть расстройство личности. Оно-то и побуждает шутить подобным образом.
"Когда мужчина переодевается в женщину – это ненормально. Вы никогда не общались с психологом?" – встревожились фанаты.
Воля не стал комментировать такие высказывания. Возможно, артист просто готовит новую сценку.
Однако в эти выходные Павел знатно "оторвался". Комик опубликовал кадры, на которых предстал в нескольких женских образах. По словам Воли, подобные видео носят исключительно развлекательный характер.
Посмотрев ролик под названием "Где-то в параллельной вселенной", многие усомнились в адекватности телеведущего. Ажиотаж возник среди представителей мужского пола.
Увидев подобную реакцию, коллеги комика решили поддержать его творчество. К шуточному обсуждению присоединились и резиденты шоу Comedy Club на телеканале ТНТ.
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