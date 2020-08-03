Дочь Кудрявцевой шокировала фанатов природными данными

На этот раз звезда канала НТВ решила обнародовать редкие кадры, на которых появилась ее годовалая дочка Маша. Голубоглазая малышка никого не оставила равнодушным и приковала к себе взгляды многочисленной аудитории Кудрявцевой.
Машенька позировала для мамы, устроившись на мягком диване. Пользователи социальной сети разделились на два лагеря. Одни восхитились внешностью звездной наследницы и отметили ее сходство со знаменитой мамой. Другие же посетовали, что Маша растет избалованным ребенком.
"Слишком много внимания, она у вас зацелованная! Такое количество любви может сыграть с вами злую шутку", – пророчат комментаторы в "Инстаграм".
Стоит отметить, что Лера Кудрявцева уже не первый раз сталкивается с подобными высказываниями. Дело в том, что Маша стала поздним ребенком: телеведущая родила дочь в 47 лет.
По словам артистки, все свое время она уделяет подрастающей наследнице и старается следить за каждым этапом ее взросления. Коллеги Леры отмечают, что малышка окружена любовью и заботой.
В комментариях под фотографией пользователи успели сравнить внешнее сходство Кудрявцевой и ее дочери. К обсуждениям подключились звезды российского шоу-бизнеса: Светлана Лобода, Анита Цой, Марина Кравец и Алсу.
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