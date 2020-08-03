Инфицированную гостью Григорьева-Апполонова подозревают в массовом заражении звезд

В кулуарах шоу-бизнеса пошел слух о том, что у концертного директора многих артистов, также гулявшей на празднике, выявлен коронавирус. Якобы она сама рассказала об этом в "Инстаграм", опубликовав результаты положительного теста. При этом отметила, что проводится повторное исследование, поскольку "обоняния уже два дня нет, как и у всех, кто болеет" COVID-19.
Она не знает, когда заболела. Возможно, еще до юбилея, где обнималась и целовалась с друзьями рыжего, по которым успела соскучиться на карантине. Гостья легко могла их инфицировать: никаких масок и социальной дистанции на банкете не было, поэтому в зону риска мог попасть каждый.
Как говорят специалисты, клинические проявления коронавируса дают о себе знать на второй-пятый день после инфицирования. Как правило, начинается кашель, пропадает обоняние, поднимается температура. Однако коварное заболевание может протекать и бессимптомно.
Напомним, что в звездной среде это не первый случай. В начале пандемии Лев Лещенко, Игорь Крутой, Николай Басков, Олег Газманов, Владимир Винокур, Александр Розенбаум, Александр Буйнов, Александр Серов, Александр Ревва, Димаш Кудайберген и Игорь Николаев плясали на дне рождения у Аллы Крутой. Вскоре Николаева доставили в "коронавирусную" больницу в Коммунарке, а Лещенко спасали в реанимации. После новости о тяжелом состоянии последнего Газманов и Укупник самоизолировались.
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