Инфицированную гостью Григорьева-Апполонова подозревают в массовом заражении звезд

Еще не отменили запреты на массовые мероприятия, а Андрей Григорьев-Апполонов – рыжий из группы "Иванушки" – закатил банкет, каких Москва не видела давно. Более трех миллионов рублей ушло на то, чтобы напоить и ублажить 350 гостей, среди которых были Жанна Агузарова, Григорий Лепс, группы "Корни" и "Фабрика", Ольга Бузова, Андрей Малахов, Шура, Наталья Рудова, Настасья Самбурская, Андрей Макаревич. Правда, теперь всем им придется сдать на коронавирус.

прочитано 928 раз