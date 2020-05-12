Не Крутой, так Лещенко: кто из мужиков инфицировал Навку

Дмитрий Песков сам сообщил репортерам, что заболел COVID-19, и уточнил, что находится в больнице. В медицинском учреждении пребывает и олимпийская чемпионка 2006 года по танцам на льду Татьяна Навка – жена пресс-секретаря Владимира Путина.
Спортсменка уверяет, что довольно легко переносит болезнь. По ее словам, спустя два дня пребывания под присмотром врачей она чувствует себя хорошо – анализы стали лучше, снизилась температура.
Теперь страна гадает, кто именно и когда мог инфицировать Навку. В одном из интервью красавица еще недавно рассказала, что ее семья чувствует себя хорошо, но они с домашними стараются лишний раз не выходить на улицу, "исключили лишнюю общественную активность".
Жена Пескова божилась, что все "сидели в изоляции", кроме Дмитрия Сергеевича, который по долгу службы продолжал выходить на работу. "Скорее всего, это от него, так как он первый заболел", – заявила звезда.
Но стоит вспомнить, что Татьяна Навка с мужем недавно плясали на дне рождения у Аллы Крутой. А там были Лев Лещенко, Игорь Крутой, Николай Басков, Олег Газманов и Владимир Винокур, Александр Розенбаум и Александр Буйнов, Александр Серов, Александр Ревва, Димаш Кудайберген, Игорь Николаев... При этом практически все мужики активно жали друг другу руки, обнимались и целовались. А Николай Басков и Игорь Крутой еще и шутили на тему коронавируса, показывая, как сегодня стоит здороваться с помощью ног. Теперь каждый из них под подозрением – каждый мог заразить Навку коронавирусом...
Напомним, что вскоре после того нашумевшего торжества Игорь Николаев был госпитализирован в главную "коронавирусную" больницу в Коммунарке, а Льва Лещенко спасали в реанимации. Олег Газманов и Аркадий Укупник приняли решение самоизолироваться после новости о тяжелом состоянии Льва Лещенко – они вместе нарушившим карантин артистом встречались на съемках программы "Привет, Андрей!"
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