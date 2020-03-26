Вероятно, заразил: у инфицированного Лещенко был близкий контакт с пожилой Рубальской

Уже будучи носителем инфекции, Лев Лещенко пришел в студию программы Андрея Малахова. 17 марта там снималась программа памяти Валентины Толкуновой "Привет, Андрей"!. За одним столом оказались и Андрей Малахов, и Аркадий Укупник, и много других звезд.
Все они теперь в зоне риска. Но самая тревожная ситуация с поэтессой Ларисой Рубальской. Ей идет 75-й год, а это самый рискованный в плане возможности заболевания возраст. Да и шансов на выздоровление крайне мало у пожилых. Встревоженная Рубальская после этого близкого контакта срочно сдала тест и теперь в панике из-за возможного положительного результата.
"Лев Валерьянович госпитализирован с подозрением на коронавирус. Пожелаем ему здоровья. Я жду результата теста. Держитесь подальше друг от друга", – написала Рубальская на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Поддержку ей выразили певица Варвара и многие простые люди.
Но нашлись и те, кто с осуждением высказался о Льве Лещенко, который больной пришел в студию и, возможно, заразил много людей – операторов, осветителей, гримеров.
Напомним, что в мире, по данным ВОЗ, коронавирусом заразились почти 415 тысяч человек, более 18 тысяч умерли.
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