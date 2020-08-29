Дорогая Криду женщина объявила о свадьбе

Сестра певца Егора Крида актриса Полина Булаткина выходит замуж. Девушка поделилась важной новостью с поклонниками и показала подвенечное платье.

Свадебный наряд и радостный пост родственница артистка опубликовала в своем инстаграм-аккаунте. Полина призналась, что сейчас ее мечты начинают сбываться. Полностью она это осознала во время примерки нарядов к предстоящему торжеству.

"С "открытым ртом" наблюдаю за поворотами своей жизни", – отметила сестра Егора Крида. На снимке Булаткина стоит в свадебном наряде, фотограф снял ее со спины. Поклонники Булаткиной поздравили в комментариях девушку и восхитились красотой ее образа.

"Боже, это восхитительно, Полина, платье это просто сказочное, ты в нем как принцесса", – пишут фолловеры. Подписчики с нетерпением ждут, когда увидят само торжество.

Отметим, сестра Егора Крида большую часть времени проводит в США. Полина Булаткина более известна иностранному зрителю как Полина Фэйт или Paulina Michaels, за время своей карьеры снялась уже в 16 фильмах, а в двух проектах выступила продюсером.

Напомним, несколько недель назад поползли слухи о том, что Егор Крид тайно общается со своей бывшей девушкой Нюшей. Народ был в шоке о того, что замужняя артистка в тесном контакте с парнем, которого бросила несколько лет назад. Правда, потом оказалось, что это всего лишь пиар нового совместного альбома.

