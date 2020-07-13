Крида заподозрили в романе с блогершей из Азербайджана: Снял маску и поцеловал

После ухода с лейбла Black Star музыкант погрузился в блогинг и видеоигры. Парень стал часто стримить (вести трансляцию, когда играет на компьютере. – Прим. ред.), также у него появилось множество друзей из этой сферы.
Одной из тех, с кем Егор Крид решил сотрудничать, стала 18-летняя блогер из Азербайджана Амина Мирзоева. Девушка начала снимать видео еще в 13 лет, но прославилась лишь пару лет назад.
Она смогла заинтриговать подписчиков тем, что постоянно носит медицинскую маску. То есть мало кто знает, как она выглядит на самом деле. Юная звезда стриминговой платформы Twich стабильно набирает по два миллиона просмотров.
Повод для слухов дал сам Егор Крид. Во время совместной трансляции певец попросил Амину Мирзоеву снять маску. Как только девушка выполнила просьбу, он ее поцеловал. Публика была в восторге, сообщает РИА ФАН. Конечно, в Сети тут же заговорили, что сердце артиста несвободно, и заняла его как раз юная блогерша.
Напомним, несколько недель назад поползли слухи о том, что Егор Крид тайно общается со своей бывшей девушкой Нюшей. Народ был в шоке о того, что замужняя артистка в тесном контакте с парнем, которого бросила несколько лет назад. Правда, потом оказалось, что это всего лишь пиар нового совместного альбома.
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