На Егора Крида подали в суд

Дмитрий Рыжаков, который называет себя автором текста песни Егора Крида "Крутой", подал в отношении артиста иск в Кунцевский суд Москвы, передает "Экспресс газета". Он требует от певца 110 тысяч рублей, из которых 100, по мнению молодого человека, полагается ему за моральный ущерб.
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