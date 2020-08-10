"Попа как орех": Чехова возбудила россиян сексуальной позой

Звезда привела поклонников в восторг новыми снимками. Анфиса Чехова показала, как занимается дома йогой. На фото артистка одета в обтягивающий комбинезон малинового цвета.
Ведущая делает асану, прогнувшись на коврике, сообщает "Экспресс газета". Поза, в которой находится 42-летняя Анфиса Чехова, возбудила фолловеров на самые лестные комментарии. Они сочли ее очень сексуальной.
Среди восхищенных комментаторов большинством оказались мужчины. "Довольно-таки привлекательная поза", "Попа как орех, так и просится на грех", – высказались подписчики.
Поклонники спросили Анфису Чехову, сколько она сейчас весит. На это телеведущая ответила, что уже несколько лет не взвешивается – мол, ей и так комфортно.
Как писали "Дни.ру", ранее знаменитость заявила, что всерьез задумалась о том, чтобы удалиться из социальных сетей и начать жить в офлайне. По словам Анфисы Чеховой, все интернет-приложения только затягивают, преподнося неприятные сюрпризы. Ранее стало известно, что звезда после снятия карантинных мер отдохнула в Сочи и Турции, вволю насладившись морем и солнцем.
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