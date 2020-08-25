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Шоу-бизнес

"Готова вернуться": соседи больной раком Заворотнюк сообщили о скором появлении звезды на публике

Анастасия Заворотнюк. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Журналистам удалось пообщаться с жителями поселения, где проживает звезда "Моей прекрасной няни". Они поделились хорошими новостями.
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Соседи утверждают, что Анастасия Заворотнюк добилась большого прогресса в борьбе с тяжелым заболеванием. Более того, она уже готова вновь выйти в свет.

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Жители поселения рассказали, что Заворотнюк продолжает проходить реабилитацию. За ее судьбой наблюдают сотни поклонников и журналистов, а в СМИ периодически возникают противоречивые слухи о состоянии актрисы. Но местные уверены, что артистка не просто идет на поправку, но и вскоре сможет возобновить свою карьеру на телевидении, сообщает Vse42.ru.

"Настя полна оптимизма и готова вернуться в профессию. Она сильная. У Настеньки все наконец-то хорошо и она идет на поправку", – цитируют журналисты соседей знаменитости.

Однако наряду с этими заявлениями в СМИ распространяются слухи о том, что болезнь оставила непоправимый след как на здоровье, так и на внешности актрисы и Анастасия Заворотнюк уже никогда не будет прежней. Кроме того, окружение звезды еще не подтвердило информацию об улучшении состояния 49-летней артистки или ее планах вернуться к профессии.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк перестала появляться на публике с лета 2019 года. Тогда родственники знаменитости сообщили, что актриса тяжело больна и проходит курс лечения. Позже стало известно, что у нее был обнаружен рак мозга.

Автор: 25 августа 2020, 20:58 Источник: popcake.tv • Требует проверки

комментарии

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

й организации не все с чмстой свестьюСмогли же кукловроды все сделать так.как сделалиВозник прецендент-якобы арестовали ее муженька,который специально спровоцировал ситуацию,ячтобыт его повязали-процесс был запущенЕго женушка должна была очистить ему дооржку-дать зеленый свет,потом он появится на одлимпе и делотв шляпе
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Уже надоели эти бесконечные оптимистические сплетни Или нет этого диагноза-глиобластома 4 ст-а она лечится и идет на поправку Совести нет Полностью дисквалифицировали медицину Как можно с 4 ст неоперабельной идти на поправку Вообще в редакции есть хоть какой-то цензор Как врачи. позволяют постоянно писать этакую чушь совести нет ни у кого Побойтесь бога и вообще перестаньте об этом писать Выйдет на работу-с лава богу -порадуемся вместе,а писать такую чушь -пусть руки у вас отсохнут-<цензура> желторотые
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