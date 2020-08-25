"Готова вернуться": соседи больной раком Заворотнюк сообщили о скором появлении звезды на публике

Соседи утверждают, что Анастасия Заворотнюк добилась большого прогресса в борьбе с тяжелым заболеванием. Более того, она уже готова вновь выйти в свет.
Жители поселения рассказали, что Заворотнюк продолжает проходить реабилитацию. За ее судьбой наблюдают сотни поклонников и журналистов, а в СМИ периодически возникают противоречивые слухи о состоянии актрисы. Но местные уверены, что артистка не просто идет на поправку, но и вскоре сможет возобновить свою карьеру на телевидении, сообщает Vse42.ru.
"Настя полна оптимизма и готова вернуться в профессию. Она сильная. У Настеньки все наконец-то хорошо и она идет на поправку", – цитируют журналисты соседей знаменитости.
Однако наряду с этими заявлениями в СМИ распространяются слухи о том, что болезнь оставила непоправимый след как на здоровье, так и на внешности актрисы и Анастасия Заворотнюк уже никогда не будет прежней. Кроме того, окружение звезды еще не подтвердило информацию об улучшении состояния 49-летней артистки или ее планах вернуться к профессии.
Напомним, что Анастасия Заворотнюк перестала появляться на публике с лета 2019 года. Тогда родственники знаменитости сообщили, что актриса тяжело больна и проходит курс лечения. Позже стало известно, что у нее был обнаружен рак мозга.
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