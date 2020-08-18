Дочь Заворотнюк рассказала о комплексах из-за веснушек: Хотела избавиться

Анна Заворотнюк в личном блоге делится секретами красоты и рассказывает о правильном питании. Накануне дочь онкобольной актрисы призналась, что раньше комплексовала из-за веснушек.

Для начала блогер дала краткую справочную информацию о том, почему у многих бывают пигментные пятна. Обычно они появляются на лице, груди и на руках. Такие проявления свойственны для тех, у кого в организме избыток меланина, который вырабатывается под воздействием солнечного света.

Как отметила Анна Заворотнюк, у нее всю жизнь были веснушки, и это очень расстраивало. Хотелось иметь идеальную кожу без пигментных пятнышек. Девушка даже подумывала над тем, чтобы избавиться от них навсегда, но вовремя остановилась.

По мнению дочери Анастасии Заворотнюк, это ее фишка. Теперь веснушки ей очень нравятся, и она старается подчеркивать их. В доказательство блогер опубликовала свою фотографию, на которой можно заметить россыпь конопушек на лице.

Подписчики поддержали Анну и рассказали истории, связанные с принятием особенностей своего тела. "У меня нет веснушек... Но есть ярко выраженные ямочки. Какое-то время мне они не нравились, но со временем я поняла, что без них я не я", "У меня прыщи. Привык, горжусь собой", "Тоже с возрастом перестала их стесняться", – написали в комментариях.