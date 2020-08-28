Цискаридзе унизил бесталанных женщин: Неудавшиеся актрисульки

В качестве примера он привел случай из своей практики. Одна его знакомая, которую артист окрестил "неудавшейся актрисулькой", благодаря связям влиятельного мужа стала теле– и радиоведущей. Как отметил Николай Цискаридзе, однажды девушка в очередной раз решила провернуть интрижку, но села в лужу, так как ничего не могла без помощи сильных мира сего.
Претензии она почему-то предъявила именно танцовщику и попросила объяснить, почему же у нее ничего не вышло. На что бывший премьер Большого театра ответил, что спать с народным артистом не то же самое, что быть народным артистом.
Танцор признался, что тогда все долго смеялись над фразой, а его это заставило задуматься о том, что вокруг очень много бесталанных людей, мечтающих пробиться на театральный Олимп. По словам Николая Цискаридзе, эти персоны способны на любую низость и подлость, чтобы вскарабкаться и почувствовать себя примой.
В целом гнев ректора Академии русского балета им. Вагановой вполне понятен. Танцор добился высот в своем деле благодаря упорному труду и таланту. Будучи ребенком Николай увидел "Жизель" и решил, что хочет стать танцором. Для этого он упросил маму подать документы в Тбилисское хореографическое училище, а затем ухал в Москву.
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Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.