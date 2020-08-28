Цискаридзе унизил бесталанных женщин: Неудавшиеся актрисульки

Николай Цискаридзе в личном блоге поразмышлял на тему подлости и алчности некоторых людей. По словам танцовщика, бесталанные женщины и мужчины готовы на все ради собственной выгоды.

В качестве примера он привел случай из своей практики. Одна его знакомая, которую артист окрестил "неудавшейся актрисулькой", благодаря связям влиятельного мужа стала теле– и радиоведущей. Как отметил Николай Цискаридзе, однажды девушка в очередной раз решила провернуть интрижку, но села в лужу, так как ничего не могла без помощи сильных мира сего.

Претензии она почему-то предъявила именно танцовщику и попросила объяснить, почему же у нее ничего не вышло. На что бывший премьер Большого театра ответил, что спать с народным артистом не то же самое, что быть народным артистом.

Танцор признался, что тогда все долго смеялись над фразой, а его это заставило задуматься о том, что вокруг очень много бесталанных людей, мечтающих пробиться на театральный Олимп. По словам Николая Цискаридзе, эти персоны способны на любую низость и подлость, чтобы вскарабкаться и почувствовать себя примой.

В целом гнев ректора Академии русского балета им. Вагановой вполне понятен. Танцор добился высот в своем деле благодаря упорному труду и таланту. Будучи ребенком Николай увидел "Жизель" и решил, что хочет стать танцором. Для этого он упросил маму подать документы в Тбилисское хореографическое училище, а затем ухал в Москву.