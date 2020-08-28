Савичева поведала о борьбе с тяжелым заболеванием

Юлия Савичева едва могла встать с кровати. У нее не было сил. Справиться с анорексией ей помог Максим Фадеев.

Юлия Савичева рассказала, что в детстве у нее были комплексы по поводу внешности. Однажды кто-то обратил внимание на ее щеки, по-доброму отметив, что они пухлые. С того момента будущая певица начала усиленно худеть, несмотря на отсутствие лишнего веса.

Савичева питалась лишь йогуртами и чипсами, из-за чего началась анорексия. У девушки было видно кости. Однако она не осознавала проблему, поэтому продолжала отказываться от еды.

Родители вызвали медиков, когда у Юлии понизилось давление и начала кружиться голова. Но даже врачи не смогли достучаться до одержимой похудением Савичевой, которая тогда весила всего 38 килограммов.

Когда Юлия стала участницей "Фабрики звезд", ей сделал замечание Максим Фадеев. Продюсер поставил условие: либо нормальное питание, либо выступления. Савичева испугалась, поэтому начала есть то, чем питались все артисты проекта. Позже за рационом певицы начал следить ее муж Александр Аршинов.

Напомним, порой супруг называет Юлию ведьмой. Его настораживает интуиция возлюбленной. Например, певица знала, кто и в какой день у нее родится.