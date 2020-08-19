"Многие меня не поймут": Юлия Савичева оставила дочь за границей

Юлия Савичева показала дочь, которой недавно исполнилось три года. Заодно популярная артистка пояснила, почему Аня с рождения живет в другой стране.

Юлия Савичева и Александр Аршинов стали родителями три года назад. Ребенок был долгожданным. Певица не скрывает, что они с мужем давно мечтали о прибавлении в семействе, но попытки оканчивались неудачей.

Супруги прошли лечение и уехали в Португалию, где живут родители Аршинова, чтобы сменить обстановку и отдохнуть. За границей артистка узнала о беременности и родила первенца. Савичева оставила дочь в Португалии.

"Многие меня не поймут, возможно, осудят. Но я на самом деле не хочу, чтобы моя дочь или совсем не видела мать, которая вечно пропадает на съемках или на гастролях, или наблюдала бы меня нервной, уставшей после работы. Считаю, гораздо важнее и полезнее для ребенка отдавать ему себя полностью, когда ты рядом. Так мы с мужем и поступаем", – пояснила Юлия.

Вариант оставить сцену она не рассматривала. "Уйти из профессии ради семьи – для меня тоже невозможный выбор. Не смогу оставить сцену, зрителей. Я ведь с детства в этом мире. Стану несчастным человеком, если придется что-то предпочесть. В этом невероятная сложность профессии артиста – объединить личное и работу", – призналась Савичева.

Решение оставить малышку со свекром и свекровью далось нелегко, но певица уверена, что это пойдет на пользу дочери. Аня осваивает сразу несколько языков: английский, португальский и русский, ходит в местный детский сад.

Савичева регулярно видится с девочкой. Раз в два месяца она ездит в Португалию на несколько недель и постоянно общается с ребенком по видеосвязи. Введенный из-за пандемии коронавируса карантин семья провела в Португалии.

Решение показать дочь артистка приняла после того, как та захотела сфотографироваться. "Мы видим, что дочь растет личностью творческой, ей нравится внимание", – отметила Юлия Савичева.