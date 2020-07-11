Бьющаяся в истерике Савичева умоляла Фадеева позволить ей родить ребенка

В какой-то момент артистка уже отчаялась, и это были темные времена в ее жизни. Звезда выходила на сцену и не понимала, зачем все это нужно. Несмотря на любовь к музыке, она не могла поверить, что придется отказаться от идеи иметь полноценную семью и ребенка. Как отметила Юлия Савичева, она понимала, что без малыша не сможет чувствовать себя полноценной.
Певица рассказала, что ездила с концертами по стране и пыталась соблюдать все рекомендации врачей, чтобы забеременеть. Девушка рыдала и билась в истериках от мысли, что снова может потерять малыша.
Тогда она звонила Максиму Фадееву и умоляла отпустить ее. Звезда плакала в трубку продюсеру, потому что хотела заняться подготовкой к рождению ребенка. Юля Савичева боялась, что если продолжить выступать, то угодит в больницу с нервным срывом и подорванным здоровьем.
Как отметила артистка, в какой-то момент ей показалось, что надежды больше нет. Однако вскоре певица узнала, что беременна, и на этот раз все получилось. Сейчас в семье Юли подрастает трехлетняя дочь по имени Анна. Певица тщательно оберегает личную жизнь от посторонних глаз и старается никому не показывать свое маленькое счастье.
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