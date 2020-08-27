Молодая жена Цекало оседлала жеребца

29-летняя супруга Александра Цекало Дарина Эрвин поделилась в "Инстаграм" новой фотографией. Поклонники вновь одарили девушку комплиментами.

Дарина Эрвин любит выставлять откровенные фотографии на всеобщее обозрение. Например, весной она показала народу, как Александр Цекало трогает ее за грудь и целует в губы. Любопытно, что тогда лишь немногие осудили супругов за демонстрацию эротики.

На недавнем снимке Эрвин также не забыла выставить грудь вперед ради лайков. Девушка показала, как прогуливалась по побережью верхом на лошади. Животному едва хватило места в кадре. Где был Цекало в это время, неизвестно. Актер не имеет собственного инстаграм-аккаунта.

Поклонники восхитились фотографией молодой супруги продюсера. "Красавица!", "Королева!", "Дива!" – написали пользователи Сети. Некоторые фолловеры решили передать привет Александру.

Напомним, Эрвин и Цекало живут в Калифорнии. Долгое время супруги находились в Лос-Анджелесе. Однако теперь, судя по всему, возлюбленные переехали в Санта-Барбару.

Александр не забывает о бывшей жене Виктории Галушке (сестра Веры Брежневой). Он поддерживает с ней связь из-за детей – дочери Александры и сына Михаила. Продюсер не видел наследников давно. Цекало общается с ними по видеосвязи.