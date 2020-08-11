Наметились проблемы: Цекало и его молодая жена спасают брак с помощью мозгоправа

О том, что пара ходит к мозгоправу, стало известно случайно. Дарина Эрвин проболталась, когда рассказывала о конной прогулке в компании Александра Цекало. Жена продюсера отметила, что отлично провела время на берегу океана, а после добавила, что если так и дальше пойдет, помощь специалиста окажется лишней.
Признание жены отечественной знаменитости удивило поклонников. Александр и Дарина в браке чуть более года, слишком рано в их отношениях наметились проблемы. Возможно, влюбленные посещают психолога в целях профилактики, а возможно, спасают разваливающийся брак.
Ходят слухи, что Эрвин и Цекало мечтают об общем ребенке. Говорят, что Дарина хочет стать мамой, но забеременеть у нее пока не получается. Еще до переезда в США влюбленные посещали перинатальный центр в Подмосковье. Видимо, о пополнении супруги задумались сразу поле бракосочетания.
Недавно Дарина Эрвин отмечала день рождения. На празднике супруга Александра Цекало загадала желание, задувая свечи на именинном пироге. Что именно попросила у судьбы девушка – остается только догадываться, между тем злые языки утверждают, что мысли Дарины в тот вечер были только о ребенке. Дарину даже не радовали песни, которые в честь нее написал муж. Поговаривают, что на торжестве присутствовала беременная подруга Эрвин. Своим видом будущая мать портила настроение хозяйке вечера.
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