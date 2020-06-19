Молодая жена Цекало вывалила в день рождения голую грудь

Дарина Эрвин нежно призналась в любви к своему мужу Александру Цекало. Девушка обнажилась по пояс.

Снимок в полуобнаженном виде она разместила в своем инстаграм-аккаунте. На фотографии рядом с Дариной Эрвин можно увидеть ее картины. Она не стесняется показывать свои достаточно откровенные творения публике.

Ниже под кадром она привела цитату, которая, судя по всему, принадлежит Александру Цекало. "Я составил список слов мудрости, которые хотел бы подарить тебе на день рождения. Но скажу их позже. Может быть, в следующем году", – гласит подпись.



Напомним, художница, работающая в стиле ню, младше супруга-продюсера на 30 лет, но пару это совсем не смущает. Они не раз признавались, что искренне любят друг друга.

Как писали "Дни.ру", Дарина Эрвин – четвертая жена Александра Цекало. Она является популярной моделью и актрисой. Девушка родилась в Казахстане, но еще в юности вместе с семьей перебралась в Америку. Брак продюсера и Дарины Эрвин был зарегистрирован в Беверли-Хиллз в начале 2019 года.

