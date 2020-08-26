Почему семья прячет неизлечимо больную Маргариту Терехову

Накануне, 25 августа, исполнилось 78 лет легендарной артистке Маргарите Тереховой. Однако последние годы актриса не появляется в свете и не дает интервью. Всему виной тяжелая болезнь.

Уже много лет Маргарита Терехова неизлечимо больна. Она не узнает родных и друзей, не говорит, передвигается только с посторонней помощью. У артистки болезнь Альцгеймера, поэтому нет ничего удивительного в том, что семья – дочь Анна, сын Александр и невестка Татьяна – не хочет показывать ее.

"Великая актриса заслуживает, чтобы ее все запомнили блистательной, молодой и красивой", – пояснил Александр. Ему вторит сестра: "Внешне она очень сильно изменилась. Это только наши проблемы, которыми я не хочу делиться. Я хочу, чтобы маму помнили и любили такой, какой она всегда была на сцене и в кино: независимой, непревзойденной и, конечно же, очень талантливой".

За Маргаритой Тереховой, помимо родственников, присматривают две сиделки. По словам невестки, несмотря на свое состояние, артистка остается женщиной: она обожает крем для рук, ухаживает за кожей, ей каждый день делают прически.

"Я только по глазам могу понять, какая у нее эмоция. Мама почти все время спит. Она постепенно превращается в ребенка. И с каждым днем все быстрее", – печально заключила Анна Терехова.

Поначалу заболевание развивалось медленно, и близким казалось, что легкая рассеянность не помешает Маргарите Тереховой работать дальше. Но проблемы с памятью накатывали как волны: она не могла припомнить простые слова, путала имена знакомых, забывала события и замолкала посреди разговора, потеряв нить беседы.

Личная жизнь артистки так и не сложилась. Невероятная череда романов, три законных брака, многочисленные ухажеры и любовники... Ее воздыхателями называют Андрея Тарковского и Игоря Талькова. Однако Маргарита Терехова в своих немногочисленных интервью никогда не распространялась о частном, не распускала слухов о коллегах, оставаясь благожелательным и оптимистичным человеком.

