"Уже не говорит": Терехова перестала узнавать близких

Маргарита Терехова почти не встает с постели. Знаменитая актриса не узнает близких.

Маргарита Терехова страдает от болезни Альцгеймера 13 лет. Уже давно 76-летняя актриса не появляется на людях, ее состояние ухудшается.

За Маргаритой Тереховой ухаживает ее дочь Анна. Она рассказывает, что ее мать перестала разговаривать, актриса не узнает близких.

Тем не менее Анна все свободное время проводит у постели больной. Она утешается, вспоминая детство, когда Маргарита Терехова была полна сил и не жаловалась на здоровье.

"Сейчас мама очень изменилась – болеет, лежит и, к сожалению, уже не говорит… Но я вижу ее глаза. Такие же добрые, как раньше. Иногда она улыбается. Прилягу рядом – она меня гладит по волосам", – рассказала Анна Терехова.

В недавнем интервью изданию "Собеседник" дочь Маргариты Тереховой предположила, что ее мать не нашла "своего" мужчину. По словам Анны, она чувствовала: маме всегда хотелось, чтобы рядом был тот, кто мог бы защитить, утешить и помочь.

Я видела, когда мама влюблялась, как горели ее глаза. И как потом потухали, когда отношения заканчивались. Думаю, ей просто не повезло найти своего мужчину,

– сказала Анна Терехова.

По словам дочери, Маргарита Терехова ощущала и тяжело переживала свое одиночество. Несмотря на то что ее двое детей всегда были рядом, актрисе, конечно, не хватало мужской любви.