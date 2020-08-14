Иосиф Пригожин выдвинут на пост нового министра культуры России

Признание Иосифа Пригожина в том, что ему для нормальной жизни нужно не менее полутора миллионов рублей в месяц, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Музыкальный критик Сергей Соседов уже заявил, что "жировать в то время, когда народ нищенствует, – просто неприлично". А вот знаменитый дизайнер Аника Керимова встала на сторону легендарного продюсера.



"Критиковать Иосифа Пригожина не стоит, – считает Аника. – Он человек порядочный, честный, прямолинейный. И за это его можно уважать. Иосиф сказал правду, что ему для жизни нужно не менее полутора миллионов рублей. И он не лукавил. У него – большой штат сотрудников, которым всем ежемесячно нужно платить зарплату. Расходы у Иосифа, действительно, большие".

"Я по себе знаю: у меня только на зарплату сотрудникам уходит больше миллиона рублей в месяц. А еще нужно платить деньги за аренду помещения, покупку тканей, нового оборудования", – божится Керимова

Аника давно знает и Пригожина, и его супругу Валерию. Кстати, в шоу "Маска" на НТВ Валерия появлялась как член жюри в костюмах Керимовой.​

"Валерия – известная на весь мир певица, – продолжает Аника. – Она – женщина дорогая, не может себе позволить появиться на публике в платочке и простом платьице. Понятно, что для поддержания ее имиджа нужны дорогие наряды, которые стоят немалых денег. А еще добавьте сюда расходы на запись песен, создание, аранжировок. При этом, несмотря на звездность и громкость имен, ни Валерия, ни Иосиф не утратили человечности. Они очень простые люди, с которыми всегда приятно общаться. Я считаю: Пригожина нужно не критиковать, а всячески поддерживать. Будь моя воля, я бы сделала его министром культуры, например. На таких людей, как он, всегда можно положиться, они​ никогда не подведут".