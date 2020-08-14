Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Упал без чувств на половине куплета: на концерте Розенбаума случилась трагедия
Семья и друзья в стрессе из-за случившегося с Крутым
Состояние Алены Кравец ухудшилось после потасовки с Азизой
Показал свою изюминку: Шаляпин без трусов выставил прелести
партнеры
Пятница
14 августа
Лента новостей
16:11
"Пресняковых должно быть много": Подольская перестала скрывать беременность
16:01
Забыл все события последних двух лет: сын о неутешительном состоянии Бари Алибасова
15:58
В России хотят создать новую купюру
15:50
Во внешности Меган Маркл заметили странные изменения
15:50
Назван наиболее подорожавший в России продукт
15:38
Лукашенко отреагировал на сообщение об отъезде из Белоруссии
15:30
Мужчина убил и расчленил свою супругу на юге Москвы
15:21
На Алтае нашли новый очаг чумы
15:15
Ветлицкая довела дочь Лазаревой до слез
15:11
Жигунов высказался о съемках продолжения сериала "Моя прекрасная няня"
14:50
Мария Погребняк живет в страхе из-за нападения маньяка
14:19
Источник: Инсульт Ефремова оказался выдумкой
14:17
Иосиф Пригожин выдвинут на пост нового министра культуры России
14:13
Бойко высказался о романе с Порошиной: Больше всего рады продюсеры
14:05
Дочь Александра Малинина готовится родить ребенка
14:03
Изувеченная Легкоступова повторила горький опыт Пресняковой
13:59
Елена Яковлева сменила прическу и помолодела на 15 лет
13:46
В детском саду Татарстана ребенок сломал позвоночник
13:28
Бузова потеряла на ресторанном бизнесе 19 миллионов рублей
13:19
Range Rover Vogue: дань моде
13:15
Адвокат добивается поблажек для Ефремова на фоне вестей о госпитализации
13:14
Володин поручил продолжить проверку иностранного гражданства у депутатов
13:10
Елена Малышева сообщила о беременности: Ждем нашу первую девочку
12:52
Лукашенко впервые высказался о забастовках на предприятиях Белоруссии
12:38
"Живите": дочь Любови Успенской эмоционально отреагировала на новости об усыновлении
12:35
"Крики, стрельба, взрывы!": Виктория Макарская не находит себе места из-за матери
12:25
Тихановская озвучила истинные результаты выборов президента Белоруссии
12:21
Фигурист Костомаров получил травму во время занятий с Тодоренко: Пора худеть
12:14
Поддержавший демонстрантов милиционер сбежал из Белоруссии: Хотели меня отловить и избить
12:00
"До сих пор не верится": Панайотов страдает из-за тяжелой утраты
11:53
"Боятся, что она выйдет из-под земли": подруга шокировала причиной заливки бетоном могилы Началовой
11:43
Объявлено о задержании российского дипломата в Чехии
11:23
Преподавательницу МГУ нашли мертвой в Москве
11:19
Главные модные тренды осени-2020
11:17
Григорьев-Апполонов с длинными волосами заставил народ прослезиться
11:16
Агния Кузнецова о съемках сериала "Желтый глаз тигра": Люди шарахались, когда Павел Прилучный вез на инвалидной коляске
10:52
Запевшего сына Децла спустили с небес на землю
10:51
Известная модель рассказала о новой беременности
10:38
Глава МВД Белоруссии считает протесты порождением ненависти к силовикам
10:36
Звезда сериала "Мажор" Александр Обласов показал архивные снимки со свадьбы
10:18
"У человека горе": окружение отреагировало на слухи о пьянстве Александры Захаровой
10:00
"Пережил болевой шок": Соколовский получил серьезную травму
09:54
Лишение свободы: алкоголику Ефремову вынесли страшный приговор после смертельной аварии
09:44
Президент Литвы: Белоруссия войдет в состав России, если мы будем пассивно наблюдать
09:39
В Свердловской области произошло землетрясение
09:37
"Каждый день плачет": заявлено о разводе Алибасова и Федосеевой-Шукшиной
09:20
"Ходящие по трупам монстры": врач запретил рожать молодой жене Павлиашвили
09:19
Барановская разрыдалась из-за прыгнувшей в пропасть дочери
08:58
Известная писательница закатила истерику из-за русского языка на Украине
08:56
"Самый счастливый день": мечтавшая о сыне Любовь Успенская показала малыша
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Возмущенный тиранией Лукашенко Спиваков вернул подарок белорусскому президенту
Киркоров высказался о разводе Галкина и Пугачевой: Я могу лишь наблюдать
Вернувшаяся из круиза 51-летняя Эвелина Бледанс готовится к родам
Официальное заявление дочери впавшей в кому Валентины Легкоступовой
Психолог: Лукашенко представляет себя незаменимым властелином
Пригожин осудил Спивакова за отказ от награды Лукашенко
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин выдвинут на пост нового министра культуры России

Иосиф Пригожин выдвинут на пост нового министра культуры России

Иосиф Пригожин. Фото: Gennadiy Makarychev/Russian Look/www.globallookpress.com
Признание Иосифа Пригожина в том, что ему для нормальной жизни нужно не менее полутора миллионов рублей в месяц, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Музыкальный критик Сергей Соседов уже заявил, что "жировать в то время, когда народ нищенствует, – просто неприлично". А вот знаменитый дизайнер Аника Керимова встала на сторону легендарного продюсера.
прочитано 1103 раза

"Критиковать Иосифа Пригожина не стоит, – считает Аника. – Он человек порядочный, честный, прямолинейный. И за это его можно уважать. Иосиф сказал правду, что ему для жизни нужно не менее полутора миллионов рублей. И он не лукавил. У него – большой штат сотрудников, которым всем ежемесячно нужно платить зарплату. Расходы у Иосифа, действительно, большие".

ПО ТЕМЕ

Хочу, аж свербит: сжигаемый желанием горячий любовник Азизы не смог дотерпеть до дома

 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

"Я по себе знаю: у меня только на зарплату сотрудникам уходит больше миллиона рублей в месяц. А еще нужно платить деньги за аренду помещения, покупку тканей, нового оборудования", – божится Керимова

Аника давно знает и Пригожина, и его супругу Валерию. Кстати, в шоу "Маска" на НТВ Валерия появлялась как член жюри в костюмах Керимовой.​

"Валерия – известная на весь мир певица, – продолжает Аника. – Она – женщина дорогая, не может себе позволить появиться на публике в платочке и простом платьице. Понятно, что для поддержания ее имиджа нужны дорогие наряды, которые стоят немалых денег. А еще добавьте сюда расходы на запись песен, создание, аранжировок. При этом, несмотря на звездность и громкость имен, ни Валерия, ни Иосиф не утратили человечности. Они очень простые люди, с которыми всегда приятно общаться. Я считаю: Пригожина нужно не критиковать, а всячески поддерживать. Будь моя воля, я бы сделала его министром культуры, например. На таких людей, как он, всегда можно положиться, они​ никогда не подведут".

Автор: 14 августа 2020, 14:17
ФОТОРЕПОРТАЖ

Брюки с лампасами и огромное жабо: Валерию не узнали в Кремле

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
О как.Йося оказывается "легендарный продюсер".И чем же он так "прославился"?Видимо, своими высказываниями по любому поводу и без))
Гость
Ответить
Это окончательный п и з д е ц культуре, точнее, её остаткам.
1

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко впервые высказался о забастовках на предприятиях Белоруссии
Тихановская озвучила истинные результаты выборов президента Белоруссии
Поддержавший демонстрантов милиционер сбежал из Белоруссии: Хотели меня отловить и избить
Глава МВД Белоруссии считает протесты порождением ненависти к силовикам

Шоу-бизнес

Забыл все события последних двух лет: сын о неутешительном состоянии Бари Алибасова
Во внешности Меган Маркл заметили странные изменения
Ветлицкая довела дочь Лазаревой до слез
Мария Погребняк живет в страхе из-за нападения маньяка

Проишествия

"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии
Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии
Разорванные тела, слезоточивый газ, гранаты: как прошла ночь после выборов в Белоруссии

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

"Ходящие по трупам монстры": врач запретил рожать молодой жене Павлиашвили

Причина очень серьезная
Шоу-бизнес

Во внешности Меган Маркл заметили странные изменения

Гардероб герцогини подвергся анализу
Шоу-бизнес

Адвокат добивается поблажек для Ефремова на фоне вестей о госпитализации

Артист слег с инсультом
Шоу-бизнес

Дочь Александра Малинина готовится родить ребенка

Мать прослезилась, узнав радостную новость

Гороскоп

Гороскоп на неделю, с 17 по 23 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 14 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 13 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 12 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Тренер "Зенита" Семак сплясал с темнокожими парнями (видео)
Плющенко назвал недостатки тренировавшейся у Тутберидзе Трусовой
"Колоть продолжали непонятно чем": парализованная спортсменка Комиссарова пожаловалась на сотрудников роддома
Роднина назвала причину бегства спортсменок от Тутберидзе

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+