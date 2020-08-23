"Грош цена мне": Валерия открестилась от жизни на 50 тысяч рублей

Журналисты решили спросить у жены продюсера о том, сколько денег ей нужно, чтобы прожить. Звезда ответила, что сможет прокормиться на 50 тысяч рублей.
При этом певица Валерия подчеркнула, что оставаться артисткой с таким доходом у нее не получится. По ее словам, чтобы быть певицей и оставаться в профессии, этих денег ей не хватит." Я – артист, а артист, – это предприниматель, он не получает зарплату, он ее платит, и грош цена мне, если я буду зарабатывать такие деньги, я не смогу содержать свой коллектив.", – заключила поп-икона.
Звезда призналась, что на публике всегда поддерживает Иосифа Пригожина, но она часто не согласна с формой выражения эмоций мужа. Знаменитости давно обсуждают скандальное заявление продюсера о том, что для нормальной жизни ему нужно не менее полутора-двух миллионов рублей. Супруг поп-дивы говорил, что с меньшими доходами его жена могла бы забыть о клипах, а их дети не смогли бы учиться в Швейцарии. На 50 тысяч рублей, по версии Пригожина, можно выжить только в лачуге на окраине города. Словами о том, что артисты обнищали во время пандемии, муж певицы Валерии вызвал волну негодования и среди поклонников.
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