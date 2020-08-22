Валерию засняли лежащей на камнях в раскрепощенном виде

Иосиф Пригожин показал пикантные снимки жены. Валерия продемонстрировала стройную фигуру на камеру.



Продюсер снял жену на галечном пляже. Знаменитая блондинка предстала перед камерой в голубом бикини без лямок и солнечных очках. Певица Валерия приняла раскрепощенную позу, лежа на камнях.



Пригожин назвал свою модель спящей красавицей и девочкой. По его словам, супруга уснула на пляже, поэтому он решил воспользоваться моментом и запечатлеть ее в кадре. Продюсер подчеркнул, что жена находится в отличной физической форме.

Снимками певицы Валерии Иосиф похвастался в инстаграм-аккаунте. Подписчики не оставили фото без внимания и прокомментировали интересный пост. Многие согласились с Пригожиным, похвалив стройность певицы. Некоторые упрекнули автора снимков в том, что его фигура гораздо хуже, чем у красавицы-жены, которой он восхищается.

Однако фанаты не поверили, что в кадре Валерия спит. Они уличили продюсера во лжи, решив, что фото постановочные. "Иосиф, не умеете врать-не беритесь", " Притворилась, что уснула!", "Она же явно позирует", "Зачем сочинять, что уснула?", "Замоталась бедная. Где шла, там упала и уснула непробудным сном. Смешно.", – выразились пользователи Сети.

Напомним, что сын певицы Валерии решил жениться на девушке Лиане. Анатолий Шульгин уже подал заявление в ЗАГС. Иосиф Пригожин сообщил, что свадьба состоится в конце августа или начале сентября. Валерия и ее муж благосклонно отнеслись к выбору Анатолия.



