Легкоступову положили в особый гроб "с удобствами" за 400 тысяч рублей

Близкие певицы потратили крупную сумму на ритуальные услуги. Гроб Валентины Легкоступовой стоит как новый автомобиль.

Выбор траурного атрибута для погребения принадлежит родственникам звезды. Сотрудник похоронного бюро высоко оценил стоимость гроба Валентины Легкоступовой.

Известно, что исполнительнице хита "Ягода-малина" купили белый гроб, который был украшен цветами. Ритуальный агент Вячеслав Ребров определил производителя похоронного атрибута и рассказал о его качестве. Гроб сделали в Италии из особо прочных пород древесины. Он относится к категории элитных. Деревянная оболочка усыпальницы стоит примерно 400 тысяч рублей.

В дополнение к этой сумме пошли немалые расходы на другие детали прощания с усопшей. К ним относятся: постель, подушки, покрывало, цветы и прочие похоронные атрибуты. По словам ритуального агента, родственники звезды приобрели много таких принадлежностей.

Напомним, что во время прощальной церемонии с Валентиной Легкоступовой в обморок упала поклонница певицы. Страшная ситуация произошла у гроба звезды, поэтому прощание с усопшей пришлось прервать. Когда траурная церемония завершилась, мать певицы увезла машина скорой помощи. Пожилая женщина тяжело перенесла смерть дочери и ей потребовалась помощь медиков. Прощание с Валентиной Легкоступовой прошло в похоронном доме на Троекуровском кладбище. Артистка умерла 14 августа в московской больнице.