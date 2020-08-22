Легкоступову положили в особый гроб "с удобствами" за 400 тысяч рублей

Выбор траурного атрибута для погребения принадлежит родственникам звезды. Сотрудник похоронного бюро высоко оценил стоимость гроба Валентины Легкоступовой.
Известно, что исполнительнице хита "Ягода-малина" купили белый гроб, который был украшен цветами. Ритуальный агент Вячеслав Ребров определил производителя похоронного атрибута и рассказал о его качестве. Гроб сделали в Италии из особо прочных пород древесины. Он относится к категории элитных. Деревянная оболочка усыпальницы стоит примерно 400 тысяч рублей.
В дополнение к этой сумме пошли немалые расходы на другие детали прощания с усопшей. К ним относятся: постель, подушки, покрывало, цветы и прочие похоронные атрибуты. По словам ритуального агента, родственники звезды приобрели много таких принадлежностей.
Напомним, что во время прощальной церемонии с Валентиной Легкоступовой в обморок упала поклонница певицы. Страшная ситуация произошла у гроба звезды, поэтому прощание с усопшей пришлось прервать. Когда траурная церемония завершилась, мать певицы увезла машина скорой помощи. Пожилая женщина тяжело перенесла смерть дочери и ей потребовалась помощь медиков. Прощание с Валентиной Легкоступовой прошло в похоронном доме на Троекуровском кладбище. Артистка умерла 14 августа в московской больнице.
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