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"Это очень позорно": Самбурская рассказала о своих изъянах

Настасья Самбурская. Фото:instagram.com/samburskaya
Актриса Настасья Самбурская разоткровенничалась с поклонниками. Знаменитость призналась, что уже много лет мучится из-за недостатков.
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Актриса вспомнила, что первой на ее несовершенства обратила внимание подруга матери. Когда 13-летняя Настасья на кухне тянулась к верхней полке, услышала резкое замечание. "Худенькая-то худенькая, а целлюлит все равно есть!" – сказала гостья.

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Настасья Аниславовна Самбурская актриса театра и кино

Слова женщины сильно ранили подростка. У Самбурской закрепился первый комплекс. Настасья всегда думала, что целлюлит – "это очень позорно" для девушки. Она боялась, что никогда не сможет жить полноценно.

Через некоторое время брат Настасьи заявил, что у нее кривые ноги. С тех пор девушка стала тщательнее подбирать гардероб. Она носила платья и сапоги, которые скрывали недостатки. "Мучусь больше половины жизни", – пожаловалась звезда.

А недавно Самбурская услышала критику от любимого. Актриса рассказала, что в тот момент ей хотелось сильно ударить избранника. Знаменитость решила пройтись по внешнему виду мужчины, чтобы ему тоже было больно и неловко.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Настасья Самбурская устала постоянно думать о своих недостатках. В личном аккаунте в "Инстаграм" актриса призвала поклонников быть аккуратными с детьми и несколько раз подумать, прежде чем делать замечание.

"Одно неверное слово касаемо внешности может преследовать его всю жизнь и причинять страшный дискомфорт", – заключила Настасья Самбурская.

Автор: 20 августа 2020, 13:58 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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