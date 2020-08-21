Молодой любовник подло бросил известную певицу

Певица Наталья Штурм рассказала о предательстве близкого человека. Артистка не думала, что так получится.

Несколько месяцев назад Наталья Штурм познакомилась с молодым медиком из Санкт-Петербурга. Отметим, что у артистки с ним завязалась переписка, которая длилась до тех пор, пока Наталья не решила приехать в Северную столицу. Артистка подчеркнула, что отправилась туда не ради встречи с возлюбленным, а чтобы поддержать подругу Юлию Шилову, у которой была запланирована там операция.

Наталья Штурм сняла номер в одном из лучших отелей города, договорилась с избранником встретиться в шесть вечера, как раз после его смены. "Сказал, что может привезти мне суши. Я ему ответила: "И захвати еще морс, если несложно!" И все, больше мы не разговаривали", – рассказала певица.

Любовник не приехал ни в шесть часов, ни позже. "Просто пропал, как будто бы умер. Иногда проще думать, что человек действительно ушел из жизни, а не приехал на встречу только ради того, чтобы не потратить лишнюю копейку", – обиженно заявила Наталья Штурм.

Артистка уверена, что мужчина испугался, что она начнет тянуть из него деньги, поэтому и исчез. "Он, наверное, подумал, что, если я остановилась в крутом отеле, значит, я – мажорная, состоятельная чика из шоу-бизнеса и он пострадает финансово", – заключила певица.

Наталья Штурм заявила, что даже если тот медик вдруг объявится, она с ним общаться все равно больше не будет. "Я заблокировала его номер телефона в тот же день ровно в 11 часов вечера, когда поняла, что никто ко мне уже не приедет. Я очень быстрая на расправу", – призналась исполнительница.