Брат Нюши поразил народ своей красотой

В Сети появилась совместная фотография Нюши с братом. Александр Шурочкин – фитнес-тренер, поэтому неудивительно, что молодой человек выглядит прекрасно.

Недавно артистка отмечала свой день рождения. По случаю важного события она решила устроить двойной праздник. Сначала уехала с семьей в Турцию, а затем собрала друзей в одном из московских баров.

Фотографии с мероприятия появились в Сети, и многие заметили симпатичного молодого человека, который нежно обнимал Нюшу за талию. Им оказался младший брат певицы Александр Шурочкин. Все обратили внимание на то, как представительно выглядит парень – белый льняной костюм прекрасно сидит на широких плечах.

Саша живет в тени звездной сестры, хотя для его профессии популярность тоже важна. Он известен в узких кругах как фитнес-тренер, ведет личный блог в "Инстаграм" и помогает многим прийти в форму.

В прошлом году брат Нюши впервые дал интервью. Спортсмен отметил, что никогда не стремился к славе, для него важнее сделать в жизни что-то значимое и не подвести родных. Он гордится своими сестрами.

Стоит напомнить, что семья певицы носит довольно известную фамилию. Мария Шурочкина, к примеру, является Олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию, а отец – Владимир Шурочкин – бывший солист группы "Ласковый май".