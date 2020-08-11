Заговорившая об экологии Нюша взбесила народ: Займись своим делом!

Накануне в официальном инстаграм-аккаунте исполнительницы появился пост, посвященный проблемам экологии. Певица Нюша сообщила, что Владимир Путин ужесточил требования к людям, которые намерены изменить ландшафт байкальских земель.
"Благодаря президенту России никому не будет позволено вырубать леса уникального озера Байкала", – заявила исполнительница. Она выразила надежду, что эта новость обрадует всех защитников природы.
Пост вызвал неоднозначную реакцию в Сети. Одни поклонники похвалили певицу Нюшу за внимание к экологическим проблемам, другие раскритиковали ее и порекомендовали вновь заняться музыкой.
"Хватит уже про экологию, никому про это неинтересно. Мы подписаны на тебя, потому что ценим твое творчество, про него писала бы лучше", "Тебе больше идет песни петь, нежели говорить на такие темы. Займись своим делом!" – возмутились пользователи.
Ранее певица Нюша высказалась о повышении уровня океана. Она призвала прекратить выбрасывать отходы в воду. Сообщение звезда сопроводила откровенным снимком в купальнике, чем вызвала недоумение подписчиков.
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