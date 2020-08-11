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Заговорившая об экологии Нюша взбесила народ: Займись своим делом!

Заговорившая об экологии Нюша взбесила народ: Займись своим делом!

Певица Нюша. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица Нюша взбесила поклонников. Россиянам не нравится, что знаменитость перестала рассказывать о своем творчестве.
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Накануне в официальном инстаграм-аккаунте исполнительницы появился пост, посвященный проблемам экологии. Певица Нюша сообщила, что Владимир Путин ужесточил требования к людям, которые намерены изменить ландшафт байкальских земель.

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 Анна (Нюша) Владимировна Шурочкина

Анна (Нюша) Владимировна Шурочкина Певица

"Благодаря президенту России никому не будет позволено вырубать леса уникального озера Байкала", – заявила исполнительница. Она выразила надежду, что эта новость обрадует всех защитников природы.

Пост вызвал неоднозначную реакцию в Сети. Одни поклонники похвалили певицу Нюшу за внимание к экологическим проблемам, другие раскритиковали ее и порекомендовали вновь заняться музыкой.

"Хватит уже про экологию, никому про это неинтересно. Мы подписаны на тебя, потому что ценим твое творчество, про него писала бы лучше", "Тебе больше идет песни петь, нежели говорить на такие темы. Займись своим делом!" – возмутились пользователи.

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Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha)

Ранее певица Нюша высказалась о повышении уровня океана. Она призвала прекратить выбрасывать отходы в воду. Сообщение звезда сопроводила откровенным снимком в купальнике, чем вызвала недоумение подписчиков.

Автор: 11 августа 2020, 12:21 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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