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Александр Серов лишился отложенных на борьбу с болезнью денег

Александр Серов лишился отложенных на борьбу с болезнью денег

Александр Серов. Кадр youtube.com
Александр Серов в откровенном интервью Борису Корчевникову "Судьба человека" признался, что потерял надежду быть счастливым в любви. Популярный исполнитель объяснил, почему.
прочитано 289 раз

Александр Серов был женат лишь раз. Почти 20 лет артист жил с гимнасткой Еленой Стебеневой, она родила ему дочь Мишель. Однако не так давно супруги со скандалом расстались. С тех пор артист одинок.

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Александр Николаевич Серов

Александр Николаевич Серов певец

"Я так и не нашел свою женщину и уже не найду, как бы я ни вертелся. Слишком все перегорело у меня внутри. Возраст дает о себе знать, ты уходишь в пространство, больше веруешь в Господа и становишься ответственным перед своей совестью. Тебе хочется делать больше добра, чем я сейчас занимаюсь. Помогаю людям, которым сейчас сложно. Вот моя позиция одинокого человека", – сказал Александр Серов.

После расставания певец не поддерживает связь с бывшей женой. У каждого теперь своя жизнь. "Пережить трудности с ней мне помогла музыка. Она уберегла меня от потрясений и прочих нюансов, которые были в моей жизни", – интригующе признался исполнитель.

Певец не стал распространяться, но рассказал, что у него из дома пропала внушительная сумма – 320 тысяч рублей, которую он собирал на случай болезни. "Если бы когда-нибудь что-то случилось, я бы мог сразу их использовать... Да, в этой квартире была моя домохозяйка, но она работает со мной пять лет, и никаких прецедентов с ее стороны не было", – заявил Александр Серов.

Певец отметил, что у него могли бы быть отношения с сестрой продюсера и композитора Игоря Крутого, с которым они плодотворно сотрудничали и дружили. Однако артист объяснил, что с его стороны это было бы "неэтично и нескромно".

"Ее симпатия, безусловно, была ко мне. Ей нравилась моя манера, музыка. Но все-таки это была просто симпатия с моей стороны", – сделал вывод Александр Серов.

Автор: 21 августа 2020, 13:11 Источник: "Судьба человека" ✓ Надежный источник

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