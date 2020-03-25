"Я категорически был против ": Крутой о конфликте с опозорившимся Серовым

Композитор впервые встретился с Серовым, когда был студентом. Крутой признавался, что их связывала любовь к музыке, а также огромное желание создавать что-то новое и интересное. Друзья хотели достигнуть больших высот, их планам суждено было сбыться. Жизнь Серова и Крутого изменилась, словно кино, которое было черно-белым, а стало цветным. Такое сравнение использует сам музыкант.
Их отношения пошатнулись после того, как к Серову пришла всенародная слава. Игорь очень просил Александра не участвовать в ток-шоу. Однако тот не прислушался к советам друга, и в итоге его репутация была подмочена.
"Я категорически был против участия Сани в телевизионных ток-шоу, зная его доверчивость и эмоциональность ", – цитирует Крутого "7Дней.ru"
Однако в прошлом году музыкант отпустил обиду на друга и продолжил общаться с ним.
Напомним, что несколько лет назад Александр Серов рассказал всей стране правду о внебрачной наследнице. Далее был скандал из-за отношений певца с участницей "Дома-2" Дашей Друзьяк. Девушка обвиняла его в сексуальном насилии.
Популярные темы форума
Куда же делась красавица Цымбалюк-Романовская?
Коронaвирус - это миф?
Что пенсионеры должны делать в своём возрасте?
Длинные волосы в 50
А вы смотрите Док Ток?
Как коронавирус на вас повлиял?
Сексу хана?
Правда ли , что рос. лекарство помогает?
Сами придумали этот коронавирус политики ,забыли ,что им всем под 70 лет,
Не могу забеременеть