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Топалов попал в аварию: Господь что-то мне говорит

Топалов попал в аварию: Господь что-то мне говорит

Влад Топалов. Фото: instagram.com/vladtopalovofficial
Влад Топалов в личном блоге сообщил, что утро для него началось не очень удачно. Супруг Регины Тодоренко попал в ДТП.
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Артист не пострадал, но настроение у него испортилось. Музыкант отметил, что жизнь – интересная штука, и с годами начинаешь проще смотреть на неприятности.

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Певец уверен: авария произошла, потому что так было надо. "Господь что-то мне говорит", – написал Влад Топалов.

Он пожелал всем терпения и спокойствия. А поклонники предположили, что это ДТП спасло звезду от более серьезных переживаний.

"Берегите себя, Влад!", "Ты прекрасно понимаешь, что в этот момент тебя от чего-то уберегло. Да, неприятно, но поправимо", "Влад, все хорошо, я надеюсь? Берите семью и на отдых, хоть в Турцию! Вам нужна перезагрузка!" – отметили в комментариях.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Днем ранее Топалов показал видео из развлекательного центра. Туда музыкант отправился с сыном Мишей, которому год и восемь месяцев. Мальчик растет настолько спокойным, что его не впечатлили даже карусели – он заснул.

А вот супруг Регины Тодоренко был не в восторге от такого досуга. На видео слышно, как артист матерится, пытаясь преодолеть игрушечные лабиринты.

Автор: 18 августа 2020, 14:28 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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