Топалов попал в аварию: Господь что-то мне говорит

Влад Топалов в личном блоге сообщил, что утро для него началось не очень удачно. Супруг Регины Тодоренко попал в ДТП.

Артист не пострадал, но настроение у него испортилось. Музыкант отметил, что жизнь – интересная штука, и с годами начинаешь проще смотреть на неприятности.

Певец уверен: авария произошла, потому что так было надо. "Господь что-то мне говорит", – написал Влад Топалов.

Он пожелал всем терпения и спокойствия. А поклонники предположили, что это ДТП спасло звезду от более серьезных переживаний.

"Берегите себя, Влад!", "Ты прекрасно понимаешь, что в этот момент тебя от чего-то уберегло. Да, неприятно, но поправимо", "Влад, все хорошо, я надеюсь? Берите семью и на отдых, хоть в Турцию! Вам нужна перезагрузка!" – отметили в комментариях.

Днем ранее Топалов показал видео из развлекательного центра. Туда музыкант отправился с сыном Мишей, которому год и восемь месяцев. Мальчик растет настолько спокойным, что его не впечатлили даже карусели – он заснул.

А вот супруг Регины Тодоренко был не в восторге от такого досуга. На видео слышно, как артист матерится, пытаясь преодолеть игрушечные лабиринты.