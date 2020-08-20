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Шоу-бизнес
Известной певице вырыли могилу в Подмосковье

Известной певице вырыли могилу в Подмосковье

Ирина Нельсон. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ирина Нельсон прославилась благодаря участию в группе REFLEX. Сейчас артистка выступает не так часто, как раньше, но все равно пользуется популярностью. А недавно она стала получать даже угрозы.
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С недавних пор певица Ирина Нельсон и ее муж Вячеслав Тюрин стали получать странные послания. Содержание электронных сообщений более чем угрожающее. Например, такое: "Три дня назад вырыл в МО две могилы: тебе и твоей Ирине Нельсон".

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Неизвестные требуют от артистки и ее супруга 850 тысяч рублей. В противном случае их якобы "отправят в рай". Ирина Нельсон и Вячеслав Тюрин обратились в полицию. Адвокат пары Вадим Лялин считает, что по ту сторону экрана сидит какой-то неадекватный человек.

Сама Ирина Нельсон пока не прокомментировала ситуацию. Вероятно, она готовит какое-то специальное обращение или предпочитает не фокусироваться на неприятностях. Такая тактика положительно сказывается на ее состоянии.

Сложно поверить, но артистке 48 лет. Певица придерживается вегетарианского типа питания и ежедневно занимается йогой по два часа. "Работа над собой. И тогда возможны чудеса. Ведь наше тело просит о том, чтобы им занимались!" – уверена Ирина Нельсон.

Мало кто знает, что у артистки есть внук-школьник. Он зовет ее по имени. "У нас в доме запрещено слово "бабушка", – пояснила Нельсон. – Оно вообще не употребляется. И я очень рада, что у нас нет возрастной дискриминации, так называемого "эйджизма". Мы общаемся как друзья. И внук воспринимает меня как подругу. А когда идем с внуком по улице, он всегда в восторгом говорит: "Ира, наверное, все думают, что ты моя мама", – рассказывала в интервью Ирина Нельсон.

Автор: 20 августа 2020, 16:37
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жаркий отдых солистки группы Reflex

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Елена Яковлева
Ответить
Ужас! Внуку запрещено бабушку называть бабушкой! Таким родным, тёплым, домашним, заботливым словом! Понятно, что в их шоу- бизнесе все стараются молодиться, пока вперёд ногами не вынесут, но не до такой же степени! Подруга она для внука, блин. Какая ты, <цензура>,подруга, ты-бабушка, и он должен это знать и чувствовать. Совсем сбрендили.
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