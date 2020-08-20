Известной певице вырыли могилу в Подмосковье

Ирина Нельсон прославилась благодаря участию в группе REFLEX. Сейчас артистка выступает не так часто, как раньше, но все равно пользуется популярностью. А недавно она стала получать даже угрозы.

С недавних пор певица Ирина Нельсон и ее муж Вячеслав Тюрин стали получать странные послания. Содержание электронных сообщений более чем угрожающее. Например, такое: "Три дня назад вырыл в МО две могилы: тебе и твоей Ирине Нельсон".

Неизвестные требуют от артистки и ее супруга 850 тысяч рублей. В противном случае их якобы "отправят в рай". Ирина Нельсон и Вячеслав Тюрин обратились в полицию. Адвокат пары Вадим Лялин считает, что по ту сторону экрана сидит какой-то неадекватный человек.

Сама Ирина Нельсон пока не прокомментировала ситуацию. Вероятно, она готовит какое-то специальное обращение или предпочитает не фокусироваться на неприятностях. Такая тактика положительно сказывается на ее состоянии.

Сложно поверить, но артистке 48 лет. Певица придерживается вегетарианского типа питания и ежедневно занимается йогой по два часа. "Работа над собой. И тогда возможны чудеса. Ведь наше тело просит о том, чтобы им занимались!" – уверена Ирина Нельсон.

Мало кто знает, что у артистки есть внук-школьник. Он зовет ее по имени. "У нас в доме запрещено слово "бабушка", – пояснила Нельсон. – Оно вообще не употребляется. И я очень рада, что у нас нет возрастной дискриминации, так называемого "эйджизма". Мы общаемся как друзья. И внук воспринимает меня как подругу. А когда идем с внуком по улице, он всегда в восторгом говорит: "Ира, наверное, все думают, что ты моя мама", – рассказывала в интервью Ирина Нельсон.