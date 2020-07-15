"Почему вы не стареете?": народ ахнул от вида полуголой Ирины Нельсон

48-летняя Ирина Нельсон поразила россиян подтянутой фигурой. Певица снялась в купальнике и поделилась снимком с поклонниками.

Фото солистки REFLEX в "Инстаграм" произвело фурор. К слову, артистка периодически выкладывает кадры, в том числе и с отдыха. На них она позирует в открытых купальниках.

Звезда показала снимок из Сочи. Она предстала с распущенными волосами в белом раздельным купальнике, украшенном кружевом, лежа перед бассейном. Ирина Нельсон отметила, что приняла участие в специальной фотосессии для журнала.



Ранее знаменитость поделилась еще одним кадром у бассейна – в ярко-оранжевом купальнике. "Почему вы не стареете?? Все ваши сверстницы уже кошелки давно, посмотрите на них! С жиру многие лопаются!" – эмоционально прокомментировала снимок одна из подписчиц Ирины Нельсон.

Напомним, ранее Ирина Нельсон раскрыла деликатный момент из своей биографии. После знакомства с продюсером и композитором Вячеславом Тюриным и решения переехать из Новосибирска в Москву муж начал сильно ревновать. Она была вынуждена оставить семью, а ее сына Антона воспитывали ее родители.

Как писали "Дни.ру", через два года Ирина Нельсон забрала ребенка и определила его в частную школу. По словам исполнительницы, сын не ревновал ее к новому супругу.