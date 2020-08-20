Варнава раскрыла подробности интимной жизни с Хрусталевым: В процессе я заснула

Екатерина Варнава стала новой гостьей ютуб-шоу "Я себя знаю". В беседе с Азаматом Мусагалиевым звезда раскрыла подробности интимной жизни с Дмитрием Хрусталевым.

По словам юмористки, во время отношений с коллегой по сцене она никогда не симулировала оргазм. При этом за период недолгих отношений были и комичные моменты.

Например, как-то раз Екатерина Варнава вернулась с гастролей и мечтала об отдыхе. Однако ухажер требовал близости, и в итоге артистка поддалась на уговоры, но во время процесса.. заснула.

По словам звезды, в какой-то момент ее "вырубило" на несколько минут. Причем возлюбленный даже не заметил, что пассия уже начала похрапывать. Екатерина Варнава со смехом вспомнила, что резко проснулась и поняла, что секс все еще продолжается.

Кстати, очень скоро после этого случая они с Дмитрием Хрусталевым расстались. Юмористка утверждает, что причины были другие, но не отрицает, что этот инцидент также мог повлиять на развитие отношений.

Последнее время Екатерина Варнава старается не распространяться о личной жизни. В прошлом году она рассталась со своим бойфрендом, танцором Константином Мякиньковым. Однако ребята сохранили дружеские отношения, продолжают вместе работать и отдыхать.

По словам артистки, она несчастна. В эфире шоу звезда отметила, что выпивала весь карантин, потому что ей было одиноко. Правда, ходят слухи, что Екатерина Варнава на самом деле уже встретила своего человека, однако просто не хочет делиться подробностями.