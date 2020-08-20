"Между нами всегда стоял Игорь": почему не сложились отношения у Серова и сестры Крутого

Александр Серов стал очередным звездным гостем передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Певец рассказал об успехе, отношениях с актрисой Ириной Алферовой и несостоявшемся романе с сестрой Игоря Крутого.

Александр Серов и Игорь Крутой приехали в Москву из одного города – Николаева. Вначале попытать счастья в столице решил Крутой. С помощью певицы Валентины Толкуновой ему удалось получить квартиру, в которой впоследствии оставался приятель. "Он меня очень выручил", – отметил Серов.

Артист прославился благодаря клипу на песню "Мадонна". Александр не мог спокойно выйти из дома. "Девицы ломились в мой подъезд. Соседи меня за это ненавидели. Эти девки их достали. Некоторые поклонницы могли сделать нелепость. Говорили порой ненавистные слова, понимая, что я не отвечаю взаимностью. Мне говорили, что я слишком возомнил из себя", – рассказал исполнитель.

Певец дал понять, что в него была влюблена и сестра Игоря Крутого. Девушка ему тоже нравилась, однако романа не получилось. "С Аллой мы знакомы с 16 лет, но между нами всегда стоял Игорь. И флюиды в тот момент своей жизни я не мог производить в ее направлении. Это было неэтично и нескромно. Да, наверное, и нелогично. Ее симпатия, безусловно, была ко мне. Ей нравилась моя манера, музыка. Но все-таки это была просто симпатия с моей стороны", – признался певец.

Зато исполнитель не устоял перед красотой актрисы Ирины Алферовой, которая снялась в его клипе "Ты меня любишь". Он отметил, что артистка не сразу согласилась сотрудничать. Вначале ее уговаривал Крутой, затем дал послушать песню Серов. В итоге их усилия увенчались успехом.

"Я далеко не актер – обыкновенный музыкант. Она мне помогала своей внешностью в нее влюбляться. Может быть, чтобы мое страдальческое лицо, растерянное стало другим. Получился альянс, который пробил сердца миллионов телезрителей", – вспомнил Александр.