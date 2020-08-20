"Откуда он вообще взялся?!": Царикати обвинил мужа в смерти Легкоступовой

В траурном доме Троекуровского кладбища началась церемония прощания с Валентиной Легкоступовой. Корреспондент "Дни.ру" присутствует на панихиде.

Отдать последние почести певице пришли полсотни поклонников и артисты – Игорь Наджиев, Светлана Лазарева, Феликс Царикати. Все они – почти ровесники Валентины Легкоступовой. Много раз участвовали в сборных концертах и съемках, жили в одних гостиницах, делили одни гримерки.

Звезды не скрывали своих слез. Певец Феликс Царикати признается, что плохо спит уже неделю, узнав о трагедии "Я знаком с Валечкой с 1991 года, – рыдает артист. – Она всегда мне говорила: "Ты лучший на нашей эстраде певец". Я знал всех ее мужей – первого, Игоря, второго, Лешу. Но откуда взялся этот Юрий Фирсов? Ни баба, ни мужик! Это он виноват в смерти Валюшки".

Напомним, 6 августа дочь обнаружила лежащую на полу своей квартиры 54-летнюю Валентину и ее нового мужа Юрия Фирсова. "Они оба были в состоянии сильного алкогольного опьянения, – рассказала Анетта Бриль. – Хотя мама ранее не была замечена в употреблении спиртных напитков. С 6 по 7 августа она совместно с супругом проходила терапию, но с 7 на 8 августа в ночь ее состояние ухудшилось, она впала в кому, и ее перевели в другую больницу для проведения срочной операции, так как оказалось, что у нее черепно-мозговая травма. Врачи говорят, что она впала в кому, и начался отек мозга". В больницу Легкоступова попала в крайне тяжелом состоянии и почти все время находилась под аппаратом ИВЛ.